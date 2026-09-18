Illa anuncia 50 nuevas becas para oposiciones de jueces, fiscales y letrados de Justicia

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (i), y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (d), durante una reunión en el Palau de la Generalitat este viernes - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya, a través de la Conselleria de Justicia y el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe), convocará 50 nuevas becas para aspirantes a las oposiciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia.

Así lo ha anunciado este viernes en un acto en el Palau de la Generalitat el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras reunirse con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

El presidente ha asegurado que este programa, tras el "éxito rotundo de la edición anterior", va más allá de destinar recursos, sino que es una forma de entender y construir Catalunya y un acto de confianza en los jóvenes catalanes que quieren servirla en el ámbito de la Justicia.

"Los que hoy reciben una beca serán mañana los que velarán por que los derechos de todos nosotros se respeten en los tribunales", y ha añadido que permite que el origen social no determine el destino profesional, y que sean el mérito y el esfuerzo el que lo determine.

ESTUDIANTES "BRILLANTES"

Por su parte, Bolaños ha reivindicado las becas Seré, ayudas que ofrece el Ministerio para cubrir los gastos de los opositores a la carrera judicial y fiscal, así como al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el Cuerpo de Abogados del Estado.

El ministro ha señalado que el objetivo es que cualquier persona, con independencia de la renta de su familia, pueda opositar con garantías para lograr una plaza de juez, fiscal o abogado del Estado para que estos cuerpos se integren "de una forma más diversa" y respondan a la pluralidad de la sociedad a la que servirán.

Las ayudas permiten garantizar que "los estudiantes más brillantes, con independencia de la renta de sus familias", puedan opositar, pues con rentas medias o bajas es impensable abordar una oposición que dura de media cuatro o cinco años.

En este sentido, ha recordado que en 2022, antes de que él ocupara el cargo de ministro de Justicia, el presupuesto de este programa era de 1,6 millones de euros y se daban un total de 245 becas a razón de 6.611 euros al año.

Bolaños ha reivindicado que el Gobierno actual ha aumentado este presupuesto en un 1.025%: "Lo hemos multiplicado por más de 10", con un presupuesto en la actualidad de 18 millones de euros y 1.425 becas con una aportación económica de 12.600 euros anuales a los beneficiarios.

El impacto en Catalunya, que tiene una media de opositores inferior a otras comunidades, ha sido "muy relevante", pues en el periodo de 2022 a 2025 se concedieron 194 becas a opositores catalanes, mientras que en la convocatoria de 2026 la cifra de beneficiarios serán entre 90 y 100.

ESCUELA JUDICIAL

Catalunya acogerá en las instalaciones provisionales de la Escuela Judicial la macroconvocatoria de 500 nuevos jueces anunciada por el Ministerio del Interior para el despliegue de la Ley de Eficiencia Judicial con el objetivo de reforzar los tribunales de instancia de todo el país y otros órganos judiciales.

Será en las instalaciones provisionales en la Ciutat de la Justicia de L'Hospitalet (Barcelona), que ya están preparadas para acoger esta macroconvocatoria, mientras avanzan las obras de mejora de la sede de Vallvidrera.

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ha expresado que el Govern se ha responsabilizado de estas mejoras: "Lo hemos hecho con mucho gusto porque tenemos un interés, una voluntad clara, como también la tiene el Gobierno, de mantener esta sede en Catalunya".

En la misma línea, Illa ha defendido que "no es solo un detalle administrativo, es un hecho relevante para Catalunya y para el conjunto de España".

Permite, según él, que los futuros jueces de toda España se formen conociendo la realidad catalana: "Nuestra realidad social, nuestra forma de hacer, nuestra forma de ser y también nuestra lengua".