Illa anuncia un acuerdo para gestionar 13.000 viviendas y 300 solares de la Sareb los próximos 4 años

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 7 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).

Reitera que cumplirá con la financiación y dice que el cumplimiento de los acuerdos de investidura es "notable"

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este miércoles que el Govern ha alcanzado un acuerdo con el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para gestionar los próximos 4 años 13.000 viviendas y 300 solares de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), la antigua Sareb.

Lo ha anunciado en su réplica al presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, durante el debate de política general (DPG), y ha concretado que el acuerdo lo alcanzaron este martes, y que firmarán un protocolo para formalizarlo "la próxima semana o la siguiente".

Esta era una de las peticiones de los republicanos tanto al Govern como al Gobierno, e Illa ha afirmado que mediante este acuerdo la Generalitat gestionará "todo el patrimonio que tiene en Catalunya" del Sepes, por un período de 4 años, prorrogables otros 4 años más, ha detallado.

Ha reconocido también el mérito de ERC en alcanzar este acuerdo, y ha defendido que este compromiso será otro "instrumento al servicio de las políticas de vivienda" de la Generalitat.

FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTOS

Sobre la financiación singular, ha reiterado que cumplirá los acuerdos con ERC en esta materia: "Sé que para ustedes es un acuerdo troncal, también lo es para mí y para mi Govern", ha dicho, y ha asegurado que el Govern está comprometido y trabajando en ello, y que le consta que también lo está el Gobierno.

Ha dicho que "no hubiera hecho un acuerdo así" si no fuera porque se tuvieron que entender con los republicanos, que ha afirmado que no le han exigido que sea un modelo con privilegios, sino una financiación justa para Catalunya, y ha dicho ser consciente que la financiación y negociar unos nuevos Presupuestos es algo que para ERC va relacionado.

Finalmente, ha afirmado que "en Catalunya hay un conflicto político, por supuesto que sí", pero que se debe resolver políticamente, como dice que el PSC ha demostrado, a la vez que ha considerado que su grado de cumplimiento de los acuerdos de investidura con los republicanos es notable.