Illa anuncia un plan de inversiones de 4.350 millones hasta 2036 en infrestructuras de movilidad

Illa en su discurso - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Consell Executiu ha aprobado este martes un plan de inversiones de 4.350 millones de euros para los próximos 10 años en infraestructuras de movilidad: "Se trata de una planificación presupuestaria para garantizar las inversiones de forma estable y sostenida en proyectos clave".

En el Forbes Catalonia Economic Summit, ha asegurado este martes que Cataluya ha arrastrado un déficit inversor en este ámbito de unos 4.700 millones de euros de 2013 a 2025: "Había impedido hacer las obras cuando tocaba".

La actualización y ampliación del Programa d'Encàrrec d'Actuacions (PEA) de la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica a Infraestructures.cat, aprobado este martes, incluye una planificación presupuestaria de unos 1.600 millones para 2026-2029 y prevé invertir unos 2.700 millones de 2030 a 2036.

Las actuaciones recogidas en el PEA suponen un incremento de 300 millones anuales respecto a programas anteriores, ya que de 2013 a 2025 la media de inversiones en infraestructuras de movilidad es de 134 millones al año: "Aceleramos para hacer un salto cualitativo y cuantitativo".

Gracias al nuevo PEA (que incluye obras licitadas y no licitadas), se prevé recuperar una inversión de 400 millones anuales en inversiones directas del Govern, por lo que Illa ha asegurado que se "activa toda la capacidad inversora".

Se prevé que la inversión sea de 600 millones anuales a partir de 2030, teniendo en cuenta las inversiones del mismo PEA, las encomiendas y las concesiones, como la de Berga-Bagà (Barcelona).

ACTUACIONES

El acuerdo consolida y amplía algunas obras ya previstas e incorpora otras nuevas, e incrementa la dotación presupuestaria en actuaciones estratégicas: 489 millones serán para prolongar la L8 de FGC entre Plaça Espanya y Gràcia, 494 millones a la variante de Olot y les Preses (Girona) y 239 al tranvía del Camp de Tarragona.

Otros 510 millones se destinarán a mejoras en la red de Metro y autobús, 785 al programa de mejoras de la seguridad viaria, 523 al programa de carreteras 2+1, y 87 a la integración urbana FGC Manresa e Igualada.

Además, el nuevo PEA incorpora nuevas actuaciones, como la variante de la C-14 en Tàrrega (Lleida), dotada con 70 millones; las actuaciones de integración urbana de carreteras con 49 millones; la variante de Sentmenat y Caldes de Montbui (Barcelona) con 45, y la nueva terminal ferroviaria en La Plana de Lleida con 130, entre otras.