Illa apela a Irla y pide honrar a las instituciones siendo "un buen gobierno y una buena oposición"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras; el president de la Generalitat, Salvador Illa y el presidente del Parlament, Josep Rull, en el acto inaugural del ‘Any Josep Irla’, en la Generalitat, a 10 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apelado al legado político del presidente de la Generalitat en el exilio durante el franquismo, Josep Irla, y ha pedido honrar a las instituciones, ejercer buena política, un buen gobierno y una buena oposición: "Ahora nos toca a nosotros hacer que Catalunya avance".

Lo ha dicho en el acto inaugural del Año Irla en el Palau de la Generalitat, en conmemoración de los 150 años del nacimiento Irla, junto al presidente del Parlament, Josep Rull, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en que Illa ha subrayado que el catalanismo y el espíritu de pluralidad de Irla se han mantenido y han permitido las actuales cuotas de progreso y autogobierno de Catalunya.

"Todos nosotros somos herederos y continuadores. Tenemos el honor y el deber de estar a la altura de quienes tuvieron que superar situaciones más difíciles y en condiciones más complicadas. Cada tiempo reclama su ambición y responsabilidad. Es necesario ejercerlas con buena conciencia", ha reflexionado el presidente.

Han asistido al homenaje también el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y el de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, el resto de miembros de Mesa del Parlament y diputados de PSC-Units, Junts, ERC y Comuns, además de los expresidentes de la Generalitat José Montilla y Pere Aragonès, y del Parlament Roger Torrent y Laura Borràs.

"TIEMPO ARISCO"

Illa ha conectado el sufrimiento de la guerra y el exilio de la época de Irla con la actual, ya que considera que el tiempo actual es un "tiempo arisco, diferente pero a la vez con algunos parecidos peligrosos" al tiempo arisco que también vivió el expresidente, y ha lamentado que el mundo haya entrado en una nueva espiral de guerra.

También ha pedido no olvidar la importancia de las instituciones democráticas en un momento en que cree que reciben los ataques de los discursos extremistas: "Nuestras instituciones nos pertenecen a todos y deben estar al servicio de todos. Nada ni nadie puede apropiárselas", ha advertido.

Para ello, ha pedido fijarse en el catalanismo integrador porque según Illa, Irla tuvo siempre claro que Catalunya solo avanzaría con la unidad: "Unidad que no significa en absoluto renunciar a los principios de cada cual, sino que significa sentido de país, sentido del deber y sentido de la responsabilidad".

También ha subrayado el carácter federal, republicano y catalanista y profundamente demócrata del expresidente, que es patrimonio de todos los catalanes y "símbolo de todos los que sufrieron la represión franquista".

ORIOL JUNQUERAS

Junqueras en su discurso ha hecho referencia a la continuidad de las instituciones catalanas a pesar del franquismo como inspiración para la actualidad: "Nos debemos la continuidad de nuestras instituciones y de nuestro sentido nacional. Si somos nación y tenemos todas las esperanzas de serlo en plenitud, es por personas como Josep Irla".

Ha destacado el papel del expresidente como sustento de la Generalitat en el exilio y para mantener las instituciones --una misión "indispensable y que no tiene precio"-- y ha dicho que en su homenaje se homenajea también al futuro que tendrá Catalunya.

De él ha subrayado también que era una político de raza y un gran gestor, al que se le encomendaban "las tareas más difíciles", y lo ha ejemplificado con sus funciones anteriores a la presidencia como conseller dedicado a las políticas de protección a la infancia desvalida y a la gente mayor.

"Es capaz de gestionar en momentos llenos de dificultades, entre otras cosas porque es un político de raza. De hecho, gana todas las elecciones a las que se presentó en su vida. Y esto no es fácil de conseguir. Es un político de raza porque, pese a su gesto duro, sus facciones endurecidas, es al mismo tiempo un gran gestor", ha expresado Junqueras.

JOSEP RULL

Por su parte, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha citado las palabras del propio Irla sobre el exilio republicano: "Vosotros que veréis la luz del alba brillar sobre la patria, acordaros de los que hemos caído durante la noche, de aquellos que sufrieron el exilio, de aquellos que hoy todavía sufren el exilio".

Rull ha dicho que actualmente también hay que acordarse de los exiliados, y ha dicho que la "luz del alba aparece, pero todavía no la tenemos en plenitud", y ha pedido conjurarse colectivamente para la plenitud nacional de Catalunya.

Rull ha añadido que Irla fue el presidente que consiguió reconstruir la nación en unos momentos dramáticos, "el presidente del 'sí', de la generosidad y de la dignidad colectiva", que demostró una extraordinaria estima a la nación y a las personas que la integran, y ha subrayado su papel en la excepcional agenda modernizadora de la Mancomunitat.

MERCÈ MORALES

Finalmente, la historiadora Mercè Morales, escritora del libro 'La Generalitat de Josep Irla i l'exili política català', ha descrito a Irla como el presidente de Catalunya en los años más duros del franquismo, pero también como el presidente "en los años de esperanza, que confiaba en la fuerza de la sociedad catalana, en el derecho y la justicia humana".

Morales ha explicado el significado de recuperar su memoria durante este 2026: "Este año lo recuperamos como el presidente que frente a todas las adversidades representaba ideales de justicia y libertad", y ha destacado que formó un gobierno de unidad de las fuerzas para dejar atrás la política de confrontación.

También ha subrayado que Irla fue un presidente ampliamente aceptado porque no había sufrido el desgaste político durante la Guerra Civil, y ha añadido: "El carisma de Irla consistía precisamente en su ademán serio, buenas dosis de pragmatismo y una defensa sin fisuras de Catalunya y de los ideales y valores republicanos".