Illa apela a la responsabilidad para aprobar los Presupuestos: "Necesitamos ir todos a una"

Archivo - Momento de la firma con el presidente Salvador Illa; Belén López (CC.OO.); Camil Ros (UGT); y los secretarios generales Eduardo Núñez (CC.OO) y José Luis Fernández (UGT) - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apelado a la responsabilidad del resto de fuerzas políticas para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2026: "Necesitamos ir todos a una para lo que de verdad importa".

Lo ha dicho este lunes tras firmar el Acord de País per l'Educació, en el que se prevé la mejora de diferentes condiciones salariales y laborales para los docentes catalanes, como el aumento de un 30% del complemento específico, hasta los 3.000 euros anuales hasta 2029.

"Apelo a la responsabilidad colectiva, a la responsabilidad del país, para que los Presupuestos sean una realidad lo más pronto posible y el sistema educativo se vea reforzado", ha añadido, tras lo que ha defendido tener la mano tendida.

Recuerda que estas cuentas prevén 9.000 millones de euros más que los de hace tres años --un incremento de casi el 25%--; y reafirma la voluntad de dar estabilidad a la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, con 669 millones a la mejora educativa y del aprendizaje, entre otras medidas.

"No podemos afrontar los retos de 2026 con el Presupuesto de 2023. Catalunya no se puede permitir vivir instalada en la prórroga presupuestaria. Catalunya no puede prescindir de una herramienta como los Presupuestos", ha concluido.