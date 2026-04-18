Illa apela al 'seny' para combatir a los reaccionarios: "Hemos de dejar de quejarnos y actuar"

Illa en su intervención este sábado en la segunda jornada de la Global Progressive Mobilisation - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha apelado este sábado al 'seny' catalán como forma de hacer política basada en la dignidad humana y la convivencia frente al auge de las fuerzas reaccionarias, y ha llamado a los progresistas a la acción: "Hemos de dejar de quejarnos y actuar"

Durante su intervención en la Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, en catalán y en castellano, ha reflexionado sobre la "inmensa responsabilidad" de los progresistas, la de recuperar la ambición en la humanidad y en la voluntad de convivir en paz.

Ha sostenido que el futuro no está escrito ni es propiedad de nadie, y que demostrarlo es tarea de los demócratas: "Los demócratas del mundo no tenemos miedo", y ha apostado por un mundo que combata la guerra y la ola de extremismos.

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