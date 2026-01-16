Illa asegura estar dispuesto a discutir la nueva financiación "con todo el mundo"

Archivo - El líder del PSC, Salvador Illa, interviene durante el tercer Debate de Política General de la legislatura, en el Parlament de Catalunya, a 27 de septiembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este viernes que está dispuesto a discutir "con todo el mundo" sobre el contenido de la propuesta de nueva financiación, aunque insiste en que no perjudica a nadie, ha dicho este viernes en la inauguración del nuevo bloque quirúrgico del Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona).

Illa ha afirmado que está dispuesto a discutir sobre el contenido, pero no sobre el origen de la propuesta de financiación, enmarcada en el acuerdo de investidura con Esquerra Republicana.

"Si quieren discutirlo, les pido: '¿Qué hizo usted cuando gobernaba?'. Si a usted esto no le gusta, y considera que se puede mejorar, ¿qué hizo cuando gobernaba?", ha añadido, remarcando que se deben debatir propuestas concretas y viables, y que quiere que Catalunya y el resto de comunidades autónomas sigan siendo solidarias.