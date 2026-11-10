Illa asegura que el Govern actuará ante el incumplimiento de los servicios mínimos en Rodalies

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - Europa Press

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que el Govern actuará ante el incumplimiento de los servicios mínimos en la huelga de maquinistas de Renfe de este martes, que ha dicho que ha habido durante esta mañana.

Lo ha dicho durante la inauguración del 14 Fòrum Femcat, que se celebra en el Palau de la Música y en el que también ha participado el presidente de la entidad, Tatxo Benet, y han estado los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Quim Torra, entre otros.

"Respeto el derecho a huelga y empatizo con la situación de los maquinistas, y más después del accidente de Urda (Toledo), pero también hay el derecho a la movilidad y pido que se respete. Y si hay servicios mínimos se deben cumplir y no se han cumplido", ha dicho.

Illa ha añadido que si no se cumplen, "el Govern debe actuar y actuará" para lograr que estos servicios mínimos se cumplan.

VIVIENDA

Illa ha explicado que la situación actual reclama "prosperidad compartida" y que los que generan complicidad, ha dicho, son principalmente los empresarios, que ha añadido que deben tener el mayor tamaño posible.

Ha añadido que esta prosperidad compartida se centra en la vivienda y ha anunciado que el Govern aprobará este martes destinar casi 1.000 millones de euros más a políticas de vivienda, de los que 500 proceden del Gobierno.

Ha explicado que el problema de la vivienda no se solucionará en el corto plazo, pero que es necesario invertir para poder hacerlo en el futuro: "Si no invertimos, no lo solucionaremos".

BENET

Benet ha destacado que Catalunya "tiene motivos para confiar en ella misma", con una economía diversificada y una base industrial sólida", además de empresarios que son capaces de exportar productos y servicios producidos en Catalunya.

Sin embargo, ha dicho que es necesario señalar lo que no "sale del todo bien", como la dificultad de traspasar el conocimiento científico en empresas y productos, o permitir que las empresas crezcan en dimensión.

Además, ha criticado que "el trato fiscal que Catalunya recibe de España es vergonzoso. No solo vergonzoso, es intolerable", y ha dicho que Catalunya no debe conformarse con lo que ha considerado una injusticia.

Benet ha ejemplificado este "maltrato" con la situación de la red de Rodalies, el estado de la AP-7 y el funcionamiento de la sanidad o la educación.

Por otro lado, ha lamentado que "la falta de inversión fuera de Barcelona" también es culpa de los catalanes, y se ha preguntado si es necesario destinar 200 millones de euros a la unión del tranvía en la ciudad, cuando "el resto del país está falto del más mínimo medio de transporte".