Illa asegura que la línea ferroviaria orbital es una "apuesta de país"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

SANT SADURNÍ D'ANOIA (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicado que la línea ferroviaria orbital, que debe unir Vilanova i la Geltrú y Mataró (Barcelona) pasando por Vilafranca del Penedès, Sabadell, Terrassa y Granollers (Barcelona), es una "apuesta de país".

Lo ha dicho este lunes en la presentación del acuerdo para contruir la línea ferroviaria orbital, en la que también han participado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y ha estado presente el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau.

Illa ha recordado que esta nueva línea debería estar en funcionamiento en 2041, por lo que "serán diferentes 'governs'" los que deberán impulsarla, y ha dicho que requiere de compromisos e inversiones.

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