Illa asegura que paquete de medidas del Govern por la guerra ofrecerá "certezas" a la ciudadanía

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este viernes que el primer paquete de medidas ante la guerra en Oriente Medio que aprobará el Govern el martes en el Consell Executiu busca ofrecer "certezas" a la ciudadanía.

Lo ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press, después de que la consellera de Economía, Alícia Romero, haya anunciado medidas destinadas al tejido económico, a las familias y al impulso de las energías renovables tras una reunión con los grupos en el Parlament, excepto Vox y Aliança Catalana (AC).

Illa ha afirmado que este primer paquete de medidas concretas para Catalunya busca "proteger" a las familias, los trabajadores y el tejido productivo.

Ha añadido que estas medidas se sumarán a las anunciadas este mismo martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Ofrecemos certezas. No permitiremos que la ciudadanía pague las consecuencias de esta guerra", ha concluido.