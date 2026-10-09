Illa, Bolaños y Espadaler visitan la sede provisional de la Escuela Judicial en Barcelona

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler - GOVERN

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, han visitado este viernes por la mañana la sede provisional de la Escuela Judicial, ubicada temporalmente en la Ciutat de la Justícia de Barcelona.

El Departamento de Justicia puso a disposición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la séptima planta del edificio D de la Ciutat de la Justícia, con una superficie de 1.239 m2 para acoger provisionalmente la Escuela Judicial mientras se llevan a cabo las obras de rehabilitación de su sede histórica, informa el Govern en un comunicado.

La sede provisional ocupa la totalidad de la séptima planta del edificio D y se organiza alrededor de un pasillo circular que conecta las diferentes dependencias, cuyo espacio dispone de dos accesos diferenciados: uno destinado al profesorado y personal del centro y otro para el alumnado.