Illa celebra el aval del TC a amnistiar los líderes del 'procés': "El tiempo nos ha dado la razón"

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado que el Tribunal Constitucional (TC) haya avalado este martes aplicar la ley de amnistía a dirigentes del 'procés' por el delito de malversación: "El tiempo nos ha dado la razón".

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el presidente catalán ha expresado que con la aplicación de la Ley de Amnistía "Catalunya avanza".

La mayoría progresista del Tribunal Constitucional (TC) ha respaldado durante el Pleno de este martes la ponencia del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, favorable a amnistiar a la exconsellera con ERC Dolors Bassa por la malversación a la que fue condenada por el Tribunal Supremo, una doctrina que se puede extender entre los exconsellers condenados y los dirigentes que se fueron del Estado, entre ellos el líder de Junts, Carles Puigdemont.