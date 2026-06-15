Illa celebra la convocatoria de 700 plazas en Justicia, que cubrirán 91 vacantes en Catalunya

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado la "importante" convocatoria de este lunes de 700 plazas de jueces y fiscales y lo ve clave para cubrir las 91 plazas previstas para Catalunya en 2026.

"Permitirá reducir plazos, agilizar procedimientos y ofrecer un mejor servicio. Un paso decisivo para avanzar hacia una justicia más ágil, moderna y eficaz", ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

La convocatoria 700 plazas se divide en 575 para jueces y fiscales por oposición, más 125 de magistrados por el cuarto turno para juristas con más de 10 años de ejercicio.