Illa celebra la imagen que dio Catalunya con la visita del Papa y la repercusión: "No tiene precio"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a su llegada a una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Además de sesión de control al presidente de la Generalitat, Salvador Il - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado este miércoles la imagen que dio Catalunya con la visita del papa León XIV y la repercusión internacional que ha tenido la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Família: "No tiene precio".

Lo ha dicho en la sesión de control al Govern en el Parlament en respuesta a la diputada de la CUP Pilar Castillejo, que ha criticado que se destinara dinero público a seguridad y "propaganda" por la visita del Pontífice a Catalunya.

Castillejo ha acusado a Illa de "tirarse a los brazos de un macroevento papal turístico" y ha lamentado el discurso del Papa en el Congreso en contra del aborto y la eutanasia y la expulsión de 'cantaires' que portaban simbología independentista.

EL PAPA Y EL CATALÁN

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha destacado la "sensibilidad" de León XIV con el catalán; y ha reprochado a Illa la expulsión de 'cantaires' y hablar en castellano este sábado en un acto del PSC.

"Es incomprensible e impropio de una democracia", ha asegurado Sales sobre los 'cantaires', e Illa le ha respondido que Barcelona, la Sagrada Família y Catalunya "iluminaron al mundo con un mensaje de esperanza, acogida, humanismo, genialidad y arquitectura".

BARÓMETRO MORAL

La líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ve hipocresía de la izquierda por los aplausos y recibimiento al Papa, cuando el Pontífice tiene una posición contraria al aborto, a la eutanasia y al matrimonio entre personas del mismo sexo.

"Si lo dice la Iglesia católica a reír y a callar. Su barómetro moral muta en función del poder y la influencia", y ha ironizado con que el PSC no impulse pactos antifascistas ni cordones sanitarios contra León XIV como sí hacen con AC.

Illa le ha recordado que la semana pasada el mundo contempló a Catalunya como "tierra de esperanza, acogida, de interés y comprometida con el bien común".