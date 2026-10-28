Illa, Collboni, Rull, Crespín y Moret guardan un minuto de silencio por las víctimas

Minuto de silencio en Barcelona por el accidente ferroviario en Urda (Toledo) - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlament, Josep Rull; el delegado del Gobierno en Catalunya, José Crespín, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, han encabezado este miércoles un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo).

El acto de recuerdo ha sido en la plaza Sant Jaume de Barcelona, ante el Ayuntamiento y la Generalitat, y han asistido también varios consellers del Govern, miembros del gobierno municipal, representantes políticos del Parlament y de la corporación municipal, además de miembros de los distintos cuerpos policiales.

Ante las convocatorias por parte de la organización juvenil vinculada a Vox Revuelta de concentrarse en varios puntos de España para "exigir responsabilidades" por el accidente, los Mossos d'Esquadra han desplegado en las entradas de la plaza una decena de patrullas de seguridad ciudadana, aunque el acto ha transcurrido sin incidentes.

También en otras ciudades catalanas como en Tarragona; Lleida; L'Hospitalet de Llobregat; Badalona; Manresa; Vic; Mataró; Sant Cugat del Vallès (Barcelona); Tortosa (Tarragona) o Figueres (Girona), entre otras, se han convocado minutos de silencio en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario.

El Govern ha decretado 3 días de luto oficial en Catalunya por el accidente, vigente desde el jueves hasta el sábado 31 de octubre, y durante este periodo, se suspenderán las celebraciones oficiales y las banderas ondearán a media asta en los edificios y dependencias de la Generalitat y en el resto de corporaciones públicas de Catalunya.