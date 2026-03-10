Illa comparecerá el 18 de marzo en el Parlament y el día 20 se debatirán y votarán los Presupuestos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante un acto en el Palau de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparecerá el próximo miércoles día 18 de marzo a la 15 horas en el Parlament "por la situación de colapso" en Catalunya, a propuesta de Junts, dos días antes del pleno en que se debatirá y se votará el proyecto de Presupuestos de 2026.

Según han explicado fuentes parlamentarias este martes, el pleno de la semana que viene comenzará el martes por la tarde con el debate y la votación de las leyes de creación del Centre Català d'Empresa i Drets Humans y de Emergencias médicas.

El miércoles, la sesión de control al presidente y al Govern comenzará excepcionalmente a las 11.30 --habitualmente se celebra a las 9-- por una cuestión de agenda del Govern, que acudirá a la inauguración del Saló de l'Ensenyament.

DEBATE SOBRE PRESUPUESTOS

El viernes día 20 se celebrará el debate y la votación del proyecto de los Presupuestos de la Generalitat para 2026, además de las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de Junts, ERC, PP, Vox, CUP y AC, es decir, todos los grupos excepto PSC-Units y Comuns.

El Govern expondrá el proyecto en la Cámara sin límite de tiempo, y posteriormente los grupos que han presentado enmiendas a la totalidad dispondrán de 30 minutos para exponer su posición.

El pleno también debatirá y votará durante el viernes --previsiblemente ya por la tarde-- el proyecto de ley de acompañamiento a los Presupuestos, el de medidas fiscales y financieras, que el Ejecutivo de Illa presentará también ante los grupos.

Si las enmiendas a la totalidad prosperan, el proyecto de cuentas quedará rechazado.