Illa se compromete a "poner la directa" tras medio mandato y prioriza financiación, FLA y amnistía

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la apertura de las V Jornadas Directivas de la Generalitat en el Espai Bital de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). - EUROPA PRESS

Sobre los pactos de investidura con ERC y Comuns: "Se ha cumplido, o se está cumpliendo"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado a los miembros del Govern a "poner la directa" en lo que queda de mandato, a pocos meses de llegar al ecuador del mismo, y ha situado entre las principales prioridades en la acción del Ejecutivo conseguir la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la aprobación del nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas y la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía.

Lo ha apuntado este viernes en la apertura de las V Jornadas Directivas de la Generalitat en el Espai Bital de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que reúne a los altos cargos de las conselleries del Govern y a los directivos de las empresas públicas de la Generalitat, en que han asistido también los consellers de la Presidencia, Albert Dalmau; Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler; UE y Acción Exterior, Jaume Duch; y Deportes, Berni Álvarez.

Illa ha afirmado que a lo largo de este mandato se han hecho muchas cosas pero que hay "muchas cosas pendientes" y, haciendo balance de los cerca de dos años de legislatura, ha situado las prioridades políticas para lo que resta de mandato.

Para ello, ha reclamado a los directivos de la Generalitat "poner la directa" y engranar la quinta o sexta marcha para cumplir con los compromisos de investidura pendientes y con las distintas iniciativas del Govern, y no desengranarlas hasta el final de la legislatura, ha dicho.

"Pido que pongamos la directa. Sin manías y sin medias tintas. Poner la directa y ejecutar. Reformar todo lo que debemos reformar, y poner en práctica todo lo que hemos ido trabajando durante estos últimos años", ha insistido.

"EN MESES"

Entre los objetivos políticos que ha dibujado Illa se encuentran la condonación de la deuda del FLA y la financiación autonómica, dos elementos que ha situado como "importantes" para las finanzas de la Generalitat.

Respecto al primer ámbito, ha sostenido que, de aprobarse, permitiría a la Generalitat ahorrar 18.000 millones de euros y reducir un 20% su deuda tras un sobreendeudamiento de las comunidades autónomas que ha atribuido a la "infrafinanciación".

Y sobre el segundo, ha reivindicado la propuesta acordada con el Gobierno y ERC: "En menos de 2 años hemos puesto negro sobre blanco un proyecto de financiación. Factible, viable, que no deja a nadie atrás, que reduce diferencias entre comunidades autónomas".

Estos dos movimientos políticos, ha afirmado, deben producirse "en meses", junto a un tercer objetivo que cree que no depende de la política, como es la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía, que dice que servirá para concluir el proceso de normalización política de estos últimos años.

LA "ESTABILIDAD" DE LOS PRESUPUESTOS

Todo ello se producirá, según el presidente, en un "horizonte muy potente de estabilidad" tras la previsible aprobación definitiva de los Presupuestos catalanes para 2026 en julio, que ha afirmado que permitirán al Govern trabajar con más agilidad y comodidad.

Se ha podido alcanzar este acuerdo para las cuentas públicas, ha defendido Illa, porque cumplen sus compromisos de investidura: "Se ha cumplido, o se está cumpliendo, lo que nos comprometimos a hacer".

Ha sostenido que no solo con los pactos de investidura cumplen, sino con los compromisos propios del Ejecutivo en varios ámbitos, y ha citado políticas como el Pla de Barris, la política de vivienda, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, las inversiones en centros hospitalarios, entre otras medidas.

No ha hecho referencia, a lo largo de su invervención, a la crisis en la educación, tras el 'no' de este jueves los docentes en la consulta tras el preacuerdo de los sindicatos con el Govern.