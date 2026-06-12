Illa confía lograr este año el apoyo a la financiación y llama a Junts a estar "donde deben estar"

El presidente Salvador Illa, en la 37 edición de la Trobada Empresarial al Pirineu - EUROPA PRESS

Pondrá en marcha "en las próximas semanas" un grupo de trabajo sobre la línea R1 de Rodalies

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado optimista en que, en lo que queda de año, lograrán reunir los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica, y ha llamado a las fuerzas políticas catalanas, en referencia implícita a Junts, a estar "donde deben estar", es decir, apoyándola.

Lo ha dicho en la 37 edición de la Trobada Empresarial al Pirineu que se celebra en el Palacio Municipal de Deportes de La Seu d'Urgell (Lleida) hasta este viernes, y que reúne a empresarios del Pirineo y de Lleida.

"Es un objetivo político y espero que las formaciones políticas de Catalunya estén donde deben estar, que es defendiendo esta propuesta", que el Govern pactó con el Gobierno y ERC, y que supondría un incremento de 4.700 millones de euros anuales a las finanzas de la Generalitat.

"Tenemos el objetivo político de hacerlo realidad este año", ha insistido, y ha confiado en que se pueda también lograr la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que cree que responde a la infrafinanciación y la necesidad de recursos de las autonomías tras la crisis financiera.

PRESUPUESTOS EN EL PIRINEO

Preguntado por los Presupuestos de 2026, Illa ha celebrado la "estabilidad" que aportarán las cuentas y que permitirán el despliegue de las políticas del Govern en infraestructuras, sanidad o telecomunicaciones en todo el territorio, lo que, ha detallado, en el Pirineo supondrá un incremento de las inversiones en la región del 50%.

Se ha referido a actuaciones como la mejora de la N-260, el puerto de Comiols, un nuevo Hospital Comarcal en el Alt Urgell y una residencia a La Seu d'Urgell (Lleida) o el despliegue de la fibra óptica, así como el Pla de Pobles, en el que ha destacado una inversión de 400 millones de euros para pequeños municipios.

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Illa también ha explicado que "en las próximas semanas" prevé poner en marcha un grupo de trabajo para mejorar la línea R1 de Rodalies, que recorre la costa del Maresme (Barcelona) y está expuesta a la erosión del mar y la climatología.

También ha dicho que avanzarán en el desdoblamiento de la R3, el nuevo Túnel del Garraf, la línea orbital y el eje transversal ferroviario: "Son 5 inversiones que permiten dibujar la infraestructura ferroviaria que necesita Catalunya para el siglo XXI".

CONTEXTO INTERNACIONAL

En línea con la temática de la jornada empresarial, ha abordado los principales retos que las economías europeas afrontan ante el contexto internacional actual, que ha considerado que vive un cambio de época en términos económicos, geopolíticos, ambientales y tecnológicos, marcado por las amenazas militares de Rusia, las económicas de China, y las políticas de los Estados Unidos.

Ante este escenario, ha sostenido que Catalunya debe apostar por una Europa que debe "ganar personalidad política" y por estar presente en el mundo, además de acertar en las cuestiones de fondo que marcarán la política económica las próximas décadas.

Entre estas cuestiones, ha citado temas como la energía, sobre todo la renovable, terreno en el que dice que Catalunya tiene un recorrido de mejora obvio; las infraestructuras; el sector de la seguridad y la defensa, en que debe estar presente; el agroalimentario, "clave para la autonomía estratégica de Europa"; el logístico; el tecnológico; el sanitario, y el turístico.