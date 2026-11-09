Illa confía en que se perciban mejoras "de forma palpable" en Rodalies a inicios del 2027

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que confía en que a inicios del 2027 se percibirán mejoras "de forma palpable" en el servicio de Rodalies, ante un nuevo episodio de incidencias este lunes, con trenes fuera de horario y suprimidos, sin estar prevista una jornada de huelga.

Illa ha vinculado la mejora en el servicio a la finalización de las obras que están en marcha, la puesta en funcionamiento del nuevo material rodante y la estabilización del traspaso de Rodalies a la Generalitat, ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Se ha comprometido a mejorar "progresivamente" el servicio de Rodalies.

Sobre las incidencias de este lunes en Rodalies, ha lamentado la "actitud" de los maquinistas, aunque no ha querido definirlo de huelga encubierta.

Ha afirmado que entiende el estado de ánimo de los maquinistas pero ha advertido de que la forma de hacer oír su voz no es "dificultando" el servicio, sino negociando con el Ministerio de Transportes.

Esta semana hay previstas huelgas de maquinistas el martes y el jueves, con servicios mínimos del 66% en horas punta y del 33% en horas valle, y el miércoles, día de la huelga general, habrá un 25% de servicios mínimos en horas punta y sin servicio en horas valle.