Illa considera que en España existe "un riesgo real de involución" si el PP llega a gobernar

Illa durante la celebración del 50 aniversario de la Asamblea de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este jueves que no todos los gobiernos son iguales y que en España existe "un riesgo real de involución" si el PP llega a gobernar.

"¿Como puede ser que alguien que pretende gobernar considere un cáncer las bajas laborables?", ha dicho en alusión al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el 50 aniversario de la Asamblea de Barcelona de CC.OO..

Illa ha asegurado que allí donde gobiernan "las fuerzas más conservadoras y extremistas, los trabajadores y trabajadoras y sus familias viven peor".

"EVITAR LA TERGIVERSACIÓN DEL PASADO"

Además, ha destacado que las clases trabajadoras fueron un motor, la base de lucha antifranquista y de la conquista de la democracia: "Hay que hacer memoria para evitar la tergiversación del pasado por parte de los extremismos".

Considera que los avances sociales y laborales coinciden con la alineación de tres factores: democracia, gobiernos de progres y sindicatos fuertes, y "cuando uno de estos tres factores se debilita, las clases trabajadoras y el progreso del país se pone en peligro".

El presidente ha asegurado que Catalunya crea oportunidades, empleo y nuevas empresas durante un proceso de regularización de inmigrantes, por lo que ha pedido no dejarse llevar "por discursos apocalípticos y por discursos del miedo".

Al aniversario de la Asamblea de Barcelona de CC.OO. también han asistido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el líder de CC.OO., Unai Sordo, y la líder en Catalunya, Belén López.