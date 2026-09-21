Illa convoca este viernes a los grupos en el Parlament para tratar el acuerdo educativo

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá este viernes a las 9.30 horas en el Palau de la Generalitat con los grupos en el Parlament para tratar el "acuerdo de país" por la educación, y que anunció la pasada semana.

Illa ha enviado este lunes la convocatoria a los presidentes de los grupos parlamentarios, que podrán acudir al encuentro acompañados de los portavoces, han explicado fuentes del Govern.

El presidente anunció el pasado lunes en su conferencia con motivo del ecuador de la legislatura que convocaría a los partidos a un debate para lograr un "nuevo gran consenso de país" sobre la educación, incluyendo en el proceso a sindicatos, representantes de familias y alumnos, administraciones locales y agentes económicos, así como otros representantes del mundo educativo.