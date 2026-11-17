El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, en un acto electoral en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - EUROPA PRESS

Hereu reivindica la subida del SMI como apuesta progresista que la derecha "nunca haría"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha criticado que el candidato de Vox defienda en su programa eliminar muchas ayudas sociales, y se ha preguntado si también aplica a su mujer: "Abascal dice que quiere acabar con las 'paguitas'. Y lo dice así: las 'paguitas'. ¿Y la de tu mujer?".

Se ha referido al bono social térmico para familias vulnerables que cobra la esposa de Abascal, en un acto de campaña del PSC este martes en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), junto al candidato por Barcelona en las elecciones generales, Jordi Hereu; la 8 de la candidatura, Mari Carmen García-Calvillo, y el alcalde de l'Hospitalet, David Quirós.

El líder de Vox justificó que su esposa se beneficie de esta ayuda para familias vulnerables porque es familia numerosa, y prometió aumentar las cuantías y extender la ayuda a todas las familias.

Illa también le ha afeado que acabe sus actos en Catalunya con un 'Visca Catalunya!', porque no lo ve coherente con que esté en contra de mejorar su financiación, que se condone parte de su deuda del FLA o que se pueda hablar en catalán en el Congreso y en las instituciones de la UE.

Por eso, ha pedido a los catalanes que no se dejen tomar el pelo por Vox, pero tampoco por el PP y sus promesas: "Viene Feijóo y dice el otro día que va a hacer un millón de viviendas. Y no pasa ni un día y ya no, porque hay promesas electorales que duran cuatro años y algunas no llegan ni al día de las elecciones".

El líder socialista ha augurado que Feijóo nunca construirá este millón de viviendas: "No vas a hacer ninguna, porque no vas a gobernar".

DEFIENDE REGULAR LOS PISOS TURÍSTICOS

También sobre vivienda, ha afirmado que es uno de los principales retos, pero que los socialistas lo están abordando; por ejemplo, aplicando la Ley de Vivienda en Catalunya: "No lo hacen en Madrid ni en Valencia ni en Andalucía ni en Galicia ni en Castilla y León. ¿Por qué no lo hacen? Porque gobiernan PP y Vox".

Y ha defendido la regulación de las viviendas de uso turístico: "No es momento de tener pisos turísticos" porque, aunque dan mucho más rendimiento económico a los propietarios, hace falta que las viviendas sean para la gente, ha dicho.

HEREU: EL SMI DE MUJERES Y JÓVENES

El ministro Hereu ha reivindicado el aumento del salario mínimo interprofesional aprobado este martes en el Consejo de Ministros, que se situará en 2027 en los 1.286 euros, y lo ha definido como una apuesta del Gobierno progresista que "nunca haría" un gobierno de la derecha.

Ha afirmado que esta medida es transformadora para colectivos muy específicos: "¿Sabéis lo que supone, para muchos millones de mujeres y hombres, pero en este caso muchas mujeres, que no están viendo aumentar su poder adquisitivo? ¿Sabéis lo que representa para la historia de tantos jóvenes?".

EL 'QUIEN PUEDA HACER QUE HAGA' IMPLEMENTADO

El candidato ha mencionado algunos avances impulsados por el Gobierno en los últimos años, frente a una derecha que ha puesto palos en las ruedas, ha dicho: "Aquella frase del 'Quien pueda hacer que haga' se ha ido implementando en todos los ámbitos".

Ha asegurado que el PP y Vox operan desde la lógica de destrucción del adversario, y que es lo que harán con las políticas progresistas porque tienen la intención de "destruir la representación política, los partidos" y la izquierda cultural, sindical y social y sus valores.

Ante eso, ha llamado a la movilización y a concentrar el voto en los socialistas: "Sólo el PSC es el partido que con el PSOE ganará a la derecha y a la ultraderecha en este país".

Y ha pedido no despistarse en "debates secundarios o personalistas", al día siguiente de que el candidato de ERC, Gabriel Rufián, propusiera un 'cara a cara' con Hereu sobre vivienda (petición a la que no ha aludido de forma directa).

GARCÍA-CALVILLO: NADA "GARANTIZADO" CON PP-VOX

García-Calvillo también ha destacado el incremento del SMI: "1.286 euros. 550 euros más desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno", y lo ha definido como buena política, frente a la mala política, que es la que ha votado una y otra vez en contra de esta subida salarial, según ella.

Además ha destacado el incremento de las pensiones y de los programas de becas, avances que, para ella, están en peligro: "Nada de lo que hemos conseguido en estos años está garantizado que siga ahí".

QUIRÓS: "SÁNCHEZ O 'FEIJÓOSCAL"

El alcalde Quirós ha llamado a la militancia a implicarse para sumar el máximo de gente posible a la causa socialista el 29N: "Todos tenemos algún vecino de izquierdas, zurdo, que está un poco despistado", y ha pedido que inviertan tiempo en convencerles.

Ha asegurado que la elección no va de quien haga el discurso más bonito, sino de gobernar, y que las opciones son dos: "Pedro Sánchez o 'Feijóoscal', porque ni ellos mismos saben ya diferenciarse" (en alusión a Feijóo y Abascal), y ha alertado de que la llegada de PP y Vox al Gobierno supondría que recorten todo, incluidas las pensiones y las políticas de vivienda.