Illa critica que "algunos lugares de España jueguen con una fiscalidad a la baja tramposamente"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto al presidente de Pimec, Antoni Cañete, y la presidenta de Pimec Joves, Gemma Roy - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado que "algunos lugares de España jueguen con una fiscalidad a la baja tramposamente" y que haya países europeos con una fiscalidad también baja y en los que las grandes tecnológicas no paguen.

Lo ha dicho este jueves en la clausura el III Congrés Pimec Joves, en la que también han participado el presidente de Pimec, Antoni Cañete.

Illa ha avisado de que si todo el mundo decide impulsar bajadas de impuestos, se alcanzará la fiscalidad cero, y se ha preguntado cómo, en este punto, se puede hacer frente a las políticas públicas del estado del bienestar.

"En el sector público, si gastas más de lo que ingresas, te tienes que endeudar, y esta deuda se tiene que devolver con intereses", ha dicho, y ha explicado que hay momentos en los que se debe hacer, como durante la pandemia.

Por todo esto, el presidente de la Generalitat ha subrayado que debería "haber un marco homogéneo de fiscalidad" para que no haya diferencias entre territorios.

FISCALIDAD JUSTA

Illa se ha preguntad qué es la fiscalidad justa y ha dicho que, para él, sería justo crear un impuesto temporal para las empresas energéticas, que ha asegurado que ha incrementado sus beneficios por el aumento del coste de la energía y no por ninguna mejora de productividad.

Ha dicho que el aumento del precio de la electricidad es "una transferencia de recursos de muchas empresas electrointensivas a otro tipo de empresas".

Ha recordado que el Gobierno está destinando entre 3.000 y 4.000 millones de euros trimestrales a bonificaciones fiscales para las empresas electrointensivas y que estos fondos deben proceder de los impuestos o de deuda pública.

CAÑETE

Cañete ha afirmado que la fiscalidad debe ser justa, ya que es "el principal elemento de fiscalidad" que tienen las empresas, y se ha mostrado de acuerdo en que las administraciones deben tener fondos para las políticas públicas.

Sin embargo, ha lamentado que la fiscalidad actual "no es justa" y ha pedido que sea proporcional para las pymes y los autónomos, ya que ha dicho que la actual es extractora.

Por otro lado, ha destacado el trabajo de Pimec Joves en escuelas e institutos para impulsar las vocaciones emprendedoras.