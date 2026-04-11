Illa defiende que Andalucía "necesita" un gobierno progresista liderado por Montero

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el Consell Nacional Extraordinari del PSC - EUROPA PRESS
BARCELONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que lo que "necesita" Andalucía es un gobierno progresista liderado por Maria Jesús Montero: "Si a Catalunya y a España nos va tan bien con gobiernos socialistas, ¿cómo no iría bien Andalucía con un gobierno socialista?.
Lo ha dicho este sábado durante su intervención en el Consell Nacional Extraordinari del PSC, en la que ha defendido que "sabe" que Montero será una buena presidenta porque la conoce, y conoce su talante político, pericia, profesionalidad y valores, que son especialmente importantes en momentos como el actual.
"Queremos lo mejor para Andalucía, igual que queremos lo mejor para Catalunya. Algunos piensan que ambas cosas son incompatibles, pero se equivocan. Una Catalunya y una Andalucía hermanadas suman más y tienen más fuerza que una Catalunya y una Andalucía enfrentadas, como algunos quieren", ha defendido el presidente.
