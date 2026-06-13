Illa defiende que el balance del Gobierno es "excelente se compare con lo que se compare"

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido la acción del Gobierno dirigido por el presidente, Pedro Sánchez, durante los últimos 8 años y ha dicho que el balance es "excelente se compare con lo que se compare", depués de unos años, ha dicho, marcados por acontecimientos como la pandemia y las guerras en Ucrania y Oriente Medio.

Así se ha expresado este sábado durante su intervención en el Consell Nacional del PSC celebrado en Terrassa (Barcelona), en la que la Comisión electoral del partido ha certificado los cabezas de lista en 126 municipios catalanes (en los que el PSC no gobierna) de cara a las elecciones municipales de 2027.

Illa ha reivindicado a Sánchez como "la voz de la dignidad" en el mundo por su posición contra las guerras y, en referencia a los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE, ha insistido en la defensa de la presunción de inocencia y la honorabilidad de personas e instituciones.