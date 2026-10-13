Illa defiende desde Bruselas que "Europa es esperanza" y pide centrarse en compartir prosperidad

Illa en la tribuna European Bridges - GOVERN

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido en Bruselas que "Europa no es miedo, no son privilegios, no son barreras, fronteras ni muros, Europa es esperanza, oportunidades y un espacio de libertad" y ha pedido centrarse en generar y compartir la prosperidad.

"Lo tenemos todo para asegurar, por nosotros mismos, que podemos seguir generando prosperidad y que la podemos compartir entre nuestros ciudadanos", ha sostenido en su intervención en la tribuna European Bridges, organizada por Prensa Ibérica y beBartlet este martes.

Ha alertado de que "una sociedad fracturada no puede hacer frente a los cambios" tecnológicos, geopolíticos y económicos de la actualidad, reivindicando el modelo social de la Unión Europea para afrontarlos todos los socios juntos.

"No haremos nada solos, ni nosotros, ni Alemania, ni Francia, ni España, debemos hacerlo colaborativamente con esta dimensión europea", ha afirmado Illa, que ha apostado por reforzar reforzar el que considera un espacio público compartido por los socios.

También ha señalado que, sin dejar de defender sus intereses, Catalunya se ofrece a aportar su "experiencia", y ha reivindicado a la UE no solo como un espacio donde pedir, sino como un sisito donde ir a aportar.