Illa defiende la ciencia por el "bien común" y que tenga apoyo, en los Premis Nacionals de Recerca

Salvador Illa en el acto de entrega de los Premis Nacionals de Recerca 2025, este martes en el TNC, en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido una ciencia "al servicio del bien común" y considera que dedicarse a ella no debe ser un acto heroico, dice, sino que debe tener apoyo, durante la ceremonia de entrega de los 36 Premis Nacionals de Recerca.

En el acto, que ha tenido lugar este martes en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Illa, junto a la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha entregado los galardones a los 7 premiados en esta edición.

Illa, que ha comenzado su intervención recordando al cirujano y exrector de la Universitat de Lleida (UdL) Joan Viñas, ha insistido que Catalunya necesita más niñas científicas y despertar vocaciones, y que la entrega de estos premios en un teatro es un "escenario ideal, porque la ciencia, como el arte, es emoción, es creatividad, empatía y solidaridad".

Considera que el mundo vive momento de progreso científico excepcional, impulsado por la IA, la supercomputación y la hiperconectividad y que, ante aquellos que quieren convertir este progreso en una cursa competitiva de poder, Illa defiende que la ciencia que se impulsa desde Catalunya debe estar al servicio del bien común y reivindica que el conocimiento "salga a la calle".

Ha puesto en valor el talento de los científicos catalanes pero considera que este necesita recursos y herramientas, porque "dedicarse a la ciencia no debe ser un acto heroico individual, debe tener apoyo"; y ha recordado el programa de actividades que se ha impulsado con motivo del eclipse total de Sol que se podrá ver en Catalunya el próximo 12 de agosto.

PREMI NACIONAL DE RECERCA 2025

Los premios, que otorga el Departament de Investigación y Universidades a través de la Fundació Catalana per a la Rercera i la Innovació (Fcri), han reconocido al que fue director del Centre de Regulació Genòmica (CRG) hasta este mayo, Luis Serrano, como Premi Nacional de Recerca 2025.

Al recoger el reconocimiento, Serrano, que ha recordado que dejó la dirección del CRG el pasado 1 de mayo, ha destacado el apoyo del Govern a la investigación, así como el nivel de excelencia de la investigación que se hace en Catalunya, y remarca: "Estamos en un momento en el que dejamos la adolescencia para entrar en la madurez como sistema, y tenemos que hacer una apuesta por la innovación".

Con este premio se le destaca por ser "referente mundial en biología molecular, de sistemas y sintética" y porque sus descubrimientos han aclarado las reglas físicas que rigen el pliegue de proteínas y han revelado cómo las redes genéticas alcanzan la estabilidad, abriendo nuevas vías para el desarrollo de fármacos, diseño de proteínas y la biología sintética.

CONSELLERA

Montserrat, que ha comenzado su discurso recordado también a Joan Viñas y ha transmitido su apoyo a la familia y la comunidad universitaria, ha destacado la importancia de entender el mundo y "dejarlo un poco mejor a los que vienen después".

También ha remarcado que las sociedades que continúan preguntándose por qué pasan las cosas "son sociedades que continúan avanzando", y pone en valor la calidad del sistema científico de Catalunya, que califica como uno de los más punteros, y que con estos premios se reconocen trayectorias e iniciativas que generan impacto.

TALENTO JOVEN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

El Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2025 (ex aequo) ha sido para la investigadora del Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB) y profesora agregada Nadejda Blagorodnova, por su estudio de la fusión e interacción de las estrellas binarias, que la ha hecho usar telescopios espaciales como el James Webb Space Telescope.

Katherine Villa ha recibido también el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2025 (ex aequo), quien es profesora de investigación Icrea en el Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) de Tarragona, y se le reconoce su aportación en el desarrollo de la fotocatálisis y los nanomateriales para aplicaciones de energía y descontaminación ambiental.

La Fundació Eurecat ha sido galardonada con el Premi Nacional a la Transferència del Coneixement i la Innovació 2025, que en sus 10 años de vida ha crecido en ingresos y plantilla --con actividades en las 11 sedes en Catalunya (y 3 más en Madrid, Málaga y Chile) y ha formado a más de 40.000 personas--, y en este periodo ha contribuido en 509 millones de euros al PIB de Catalunya.

OTROS GALARDONES

El químico y bioquímico y comunicador científico Pere Estupinyà ha recibido el Premi Nacional Joan Guinovart i Cirera de Comunicació Científica, quien actualmente dirige y presenta 'El Cazador de Cerebros' de TVE, divulga ciencia cada domingo en 'A Vivir' de Cadena SER, e imparte conferencias en Catalunya y el resto del mundo.

Se ha otorgado el Premi Nacional al Mecenatge i a la Col·laboració Científica Públicoprivada 2025 al Projecte ARI (Assistència i Recerca en Immunoteràpia), de la Fundació de Recerca Clínic Barcelona y el Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps), que, surgido en 2015, pretende conseguir recursos para hacer frente al cáncer con terapias avanzadas y ha alcanzado la cifra de más de 7,6 millones de euros, fruto de casi 10.000 donaciones.

El Premi Nacional a la Creació d'una Empresa de Base Científica ha sido concedido a la Universitat de Lleida (UdL) y a la Université de Sherbrooke (Canadá) por la spin-off Universal Smart Cooling S.L. (UniSchool), que ha desarrollado una tecnología propia de refrigeración líquida directa en el chip que reduce hasta un 70% el consumo en refrigeración y un 30% el global de los servidores.