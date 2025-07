Illa defiende que compartir la prosperidad es un motor de crecimiento de la economía

Recuerda que se debe devolver la deuda pública "para salvar" a empresas en la pandemia

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que compartir la prosperidad que se genera "no es un lastre para la economía, es un motor de crecimiento".

Lo ha dicho este lunes en la presentación del 'Informe anual de l'economia catalana', acto en el que también han participado la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero; el director general de Análisis y Prospectiva Económica, David Lizoain, y el doctor en Economía Daniel Fuentes.

También han estado presentes el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y el expresidente de la Generalitat José Montilla, entre otros.

Illa ha dicho que no es el único motor de la economía, pero sí uno de ellos, por lo que "compartir la prosperidad de la economía es bueno".

"Es verdad que debemos encontrar el equilibrio: ni un planteamiento estrictamente igualitario ni uno que favorezca desigualdades. Pero no nos ha ido mal subir el salario mínimo. No nos ha ido mal revalorizar las pensiones. Las cuentas de resultados de las empresas son buenas", ha dicho.

DEVOLVER DÉFICIT PÚBLICO

Illa ha explicado que todos los días le llegan peticiones para rebajar los impuestos y ha recordado que es necesario "devolver las deudas de hace cinco años para salvar al tejido productivo", en referencia a las ayudas a las empresas durante la pandemia.

Ha dicho que fueron medidas "acertadas" a nivel europeo con el objetivo de adaptarse mutuamente y salvar al tejido productivo sin tener miedo del endeudamiento público.

Por otro lado, Illa ha celebrado el buen hacer de la economía catalana --que creció un 3,6% en 2024-- y ha dicho que no es mérito del actual Govern.

"No es mérito de mi Govern. Nuestro mérito es no haberlo estropeado, que no es poco. Hemos sido capaces de hacer una transición de Govern y mantener el buen ritmo en 2024. Y parece que 2025 también va bien", ha añadido.