Illa defiende el "importante" anuncio de Sánchez de eliminar pisos turísticos ilegales

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este domingo el "importante" anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de exigir a plataformas eliminar 53.000 pisos turísticos ilegales para pasar a alquileres permanentes.

Illa ha afirmado que estas viviendas "dejarán de ser pisos turísticos para convertirse en viviendas para los ciudadanos y ciudadanas", en un mensaje en X recogido por Europa Press.

"Así es como se lucha contra los abusos y como se protege el derecho a una vivienda digna y asequible", ha añadido.

Sánchez ha anunciado que el lunes revocarán y quitarán del Registro Único de Arrendamientos 53.000 viviendas que pretenden convertirse en alquileres vacacionales o turísticos, para que sean "alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de este país".

En Catalunya se han notificado 7.729 pisos turísticos ilegales a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos.