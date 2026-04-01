Illa defiende la ley de la eutanasia como ejemplar ante "cualquier ataque malintencionado"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este miércoles la ley de eutanasia española como avanzada y ejemplar ante "cualquier ataque malintencionado".

Lo ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press después de que el 'New York Post' haya publicado que la Administración estadounidense liderada por Donald Trump ha pedido explicaciones a España por la eutanasia de Noelia Castillo.

"Defenderemos con toda la firmeza a los y las profesionales de nuestro sistema sanitario ante cualquier ataque malintencionado que quiera estropear su valía y actuación. Defendemos el derecho a una muerte digna después de aprobar uno de los marcos legales más avanzados y ejemplares del mundo", ha dicho el presidente catalán.

El Ministerio de Sanidad ha asegurado no haber recibido ninguna comunicación del Gobierno de Estados Unidos para investigar la eutanasia de la catalana Noelia Castillo, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al departamento.

Por su parte, fuentes del Govern han explicado que las valoraciones de Illa no solo responden a su condición de presidente de la Generalitat, sino al hecho de que, durante su etapa como ministro de Salud, impulsó la ley de eutanasia española a la que se acogió la joven barcelonesa y que recibió la semana pasada en un hospital catalán.