Illa defiende el nuevo modelo de financiación autonómica y pide responsabilidad a otras comunidades

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, este jueves en el Foro Económico y Social del Mediterráneo en Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que el nuevo modelo de financiación autonómica beneficia a todas las comunidades autónomas, por lo que les ha pedido demostrar responsabilidad.

Lo ha dicho en la segunda jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica en Barcelona, en la que ha situado a las comunidades autónomas como el escenario en el que impactan con mayor fuerza los retos actuales.

"Las comunidades autónomas somos el principal escenario en el que impactan los retos a los que nos enfrentamos, desde el cambio climático a la atención de los servicios públicos. Y la propuesta de financiación beneficia a todas las comunidades, todas, también a las del eje mediterráneo", ha reiterado.