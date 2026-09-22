Illa defiende recuperar los libros de texto en las aulas y un "modelo propio" de bienestar digital

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante la clausura del acto 'Protegim la infància. Apaguem pantalles, obrim llibre', a 22 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El acto aborda el bienestar digital de niños y a - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido los libros de texto como herramienta de aprendizaje en la escuela y ha afirmado que el Govern quiere que Catalunya sea la primera comunidad autónoma con un "modelo propio de bienestar digital para la infancia y la adolescencia".

Lo ha dicho en un acto este martes en el Palau Centelles de Barcelona, junto a las conselleras de Educación y FP y de Salud, Esther Niubó y Olga Pané, tras la publicación por parte de la Generalitat de una guía que alerta que el uso de pantallas está causando daños "irreversibles" a los menores de Catalunya.

Por ello, ha defendido que el Ejecutivo tome medidas para regular el uso de pantallas, muchas de las cuales en el ámbito educativo, justo en la semana en que han convocado a los partidos del Parlament para un acuerdo por la educación.

"Todo el mundo realizará sus aportaciones. Pienso que el libro de texto también debe recuperarse. El libro como referencia en la escuela. Es una opinión personal, en fin, escucharemos a todo el mundo", ha sostenido.

Sin embargo, ha dicho que hay medidas que no pueden esperar y que están dispuestos a impulsar, como reforzar la prohibición de los teléfonos móviles en la educación obligatoria, limitar el uso de la IA en las escuelas hasta los 14 años, entre otras relativas a potenciar los hábitos lectores.

"Impulsaremos programas para mejorar la enseñanza de la lectura, recuperaremos las bibliotecas como espacio central de la escuela, volveremos a los aprendizajes fundamentales, como el vocabulario, la escritura a mano, o la oralidad", ha afirmado.

MARCO REGULATORIO

Algunas de estas iniciativas se incluirán en el paquete de 60 medidas que la comisión interdepartamental del Govern acordará el próximo lunes, que serán "concretas e inmediatas" y que están recogidas en la guía que ha presentado la Generalitat.

En paralelo, trabajarán para un "marco legal sólido, fiable y permanente" para que las recomendaciones se conviertan en ley en los ámbitos en que Catalunya tenga competencias, y que el Ejecutivo plasmará en un anteproyecto de ley, previsiblemente para marzo de 2027.

"Reconoceremos normativamente y por primera vez los derechos digitales de la infancia. Estableceremos la coordinación necesaria con el resto de administraciones y un sistema de evaluación que garantice que lo que hacemos funciona", ha explicado.

Ha añadido que lo quieren hacer en colaboración con el Gobierno, las instituciones europeas, pero también ha llamado a empresas, entidades y asociaciones a sumarse a las iniciativas que impulsen: "Ninguna plataforma digital, ninguna multinacional tecnológica está por encima de ningún niño", ha expresado.