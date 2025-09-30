Illa defiende "seguir ejerciendo" el autogobierno catalán 20 años después del Estatut

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante un acto, en el Palau de la Generalitat, a 8 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este martes, en que se cumplen 20 años de la aprobación del Estatut d'Autonomia de Catalunya por parte del Parlament, "seguir ejerciendo" el autogobierno catalán.

"Ahora nos corresponde seguir ejerciendo nuestro autogobierno con responsabilidad, rigor y sentido de país", ha afirmado, en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Illa ha definido el Estatut como "una gran apuesta de país" que cristalizó la voluntad política de los catalanes de ser, convivir y gobernarse, en sus palabras.

Ha añadido que fue "fruto del pacto democrático entre diferentes fuerzas políticas" y de la capacidad de poner por delante el interés general.

El 30 de septiembre de 2005, el Parlament aprobó el texto que, posteriormente, fue aprobado con algunas modificaciones por parte del Congreso de los Diputados y que, a la postre, fue declarado parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC) en 2010.