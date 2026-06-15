Illa defiende el sistema de salud como política pública importante que "cohesiona a la sociedad"

Salvador Illa en el acto, este lunes - SALUT

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que el sistema de salud es una de las políticas públicas más importantes de Catalunya porque "cohesiona a la sociedad" y cuida a las personas, durante el acto de bienvenida a los nuevos residentes que han comenzado su formación en el Sistema de Salut de Catalunya.

Lo ha dicho este lunes en un vídeo de bienvenida, en el que ha agradecido a los residentes la elección de un servicio público catalán que cree que se debe "cuidar, dotar de más recursos" --que insiste en que ya se está haciendo-- y que necesita de reformas para adaptarse a los cambios en la sociedad.

Reivindica el sistema de salud catalán como una de las políticas públicas más importantes: "Fundamental porque cohesiona a la sociedad, porque cuida a las personas, la primera responsabilidad que tenemos como país".

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha presidido el acto y en su intervención ha agradecido a los residentes el esfuerzo por poner su talento "al servicio de algo tan esencial como cuidar la vida".

"El sistema de salud no se renueva solo con equipamientos, presupuestos o tecnología. Se renueva cada vez que una nueva generación de profesionales entra en cualquier dispositivo asistencial para ponerse al servicio de los otros y aprender", dice.

RESIDENTES

Este año la adjudicación de la Formación Sanitaria Especializada ha vivido un aumento de plazas y un refuerzo en especialidades estratégicas: hay 1.991 residentes de primer año (R1), un 3,11% más que el curso anterior, siguiendo una tendencia de crecimiento moderado.

Los residentes se distribuyen en todas las regiones sanitarias y especialidades: en total 57, y se estrena la nueva de Medicina de Urgencias y Emergencias --con 11 plazas--, incorporación que responde a una "demanda histórica" del sistema sanitario y refuerza la atención en urgencias hospitalarias y extrahospitalarias.