Illa defiende los valores del humanismo cristiano ante un "mundo convulso" y de escalada belicista

Illa durante el acto en el Monasterio de Santa Maria de Valdonzella, en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este lunes los valores de humanismo cristiano como brújula ante un "mundo convulso" y de escalada belicista, y ha insistido en que las guerras no son inevitables.

Lo ha dicho en la presentación del pódcast 'Escolta Poblet' de RNE Catalunya-Ràdio 4, dedicado al Monasterio de Poblet (Tarragona), en el que el presidente catalán participa en uno de los capítulos.

El acto, celebrado en el Monasterio de Santa Maria de Valldonzella de Barcelona, ha contado con la presencia del director general de Asuntos Religiosos, Ramon Bassas; el alcalde de Vimbodí i Poblet (Tarragona), Joan Canela, y el director de RTVE Catalunya, Esteve Crespo, entre otros.

Illa, en referencia a la decisión de Israel de impedir la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, ha lamentado "que algunos gobiernos pongan en duda y restrinjan la libertad religiosa", y ha remarcado que todo el mundo tiene derecho a vivir la espiritualidad y la fe como quiera, pero que hay unos valores sociales comunes que hay que reivindicar.

Ha asegurado que la vida monástica tiene "más riqueza" de lo que a menudo se piensa y ha puesto en valor el patrimonio de Poblet, así como su relevancia histórica para Catalunya, y ha destacado que el expresidente catalán Josep Tarradellas legó al monasterio su archivo personal, según Illa, por su confianza en el rigor y el carácter de su comunidad.

EL PÓDCAST

'Escolta Poblet', presentado por los periodistas Sílvia Tarragona y Pep Gregori, consta de 8 episodios en los que, a partir de la vida monástica, los participantes reflexionan sobre fe, religión y otras cuestiones de la sociedad contemporánea, con un montaje basado en sonido grabados en Poblet.

Tarragona ha explicado que en un momento de demasiado ruido y confrontación, el pódcast propone mirar "hacia adentro" y hacer un ejercicio de intimidad, mientras Gregori ha subrayado que, a partir de las vivencias de las personas que viven en Poblet, terminan hablando de la sociedad en su conjunto.

La directora de Ràdio 4, Sònia Urbano, ha remarcado que los medios de comunicación públicos deben impulsar espacios de reflexión, y que el programa pone "la riqueza humana en el centro" con un relato riguroso, sensible, profundo y sincero, asegura.

Por su parte, el presidente de la Fundación Poblet, Josep Poblet, ha destacado que el monasterio es el conjunto monumental con comunidad viva "más importante de Europa, lo que equivale a decir el más importante del mundo"; ha agradecido el apoyo de la Generalitat, y ha abogado porque Poblet no respire solo presente, sino también futuro.