Illa desea una "rápida" recuperación a los heridos del autocar accidentado en Lleida

Archivo - El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa - Lorena Sopêna - Europa Press

LLEIDA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha deseado una "rápida" recuperación a los heridos del autocar que este miércoles ha chocado contra la fachada de un edificio de la Rambla Ferran de Lleida.

El dirigente catalán, que se ha puesto en contacto con el alcalde de Lleida, el también socialista Fèlix Larrosa, ha trasladado su apoyo a los afectados y sus familiares y ha agradecido a los equipos de emergencia sus trabajos, ha expresado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Según las informaciones de Protecció Civil, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) está atendiendo a "una quincena" de heridos por el accidente.