Illa destaca a los Bombers como "un escudo estratégico" en la entrega de Medallas de Honor 2025

Illa durante el acto de entrega de las Medallas de Honor y distinciones este viernes - GENERALITAT

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que los Bombers de la Generalitat no son solo un servicio público sino también "un escudo estratégico para el país", en la entrega este viernes de Medallas de Honor y distinciones por servicios especiales 2025 de los Bombers.

En el acto, celebrado en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha recordado que detrás de cada medalla y distinción entregada, así como detrás de cada salida, a los bomberos les "mueve la fuerza de los valores, la voluntad de servicio y la estima del conjunto de la sociedad catalana", informa la Generalitat en un comunicado.

También ha puesto de relieve la importancia del cambio climático y ha recordado que el compromiso del Govern pasa por actuar con un enfoque estructural y prepararse con la mejor tecnología, ciencia y recursos humanos y materiales, y cree que ahora toca "pasar de la reacción a la anticipación"

"EJEMPLO DE COMPROMISO"

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha destacado que el cuerpo de Bombers es "referente en todo el Estado y un ejemplo de compromiso, servicio público y de resiliencia al lado de la sociedad catalana".

Ha subrayado que el plan estratégico de los Bombers hasta 2030 refuerza valores como "el cuidado, la disciplina y la capacidad de trabajo, siempre al servicio de las personas y en coordinación con todo el sistema de emergencias del país".

También ha remarcado la importancia de mejorar la gestión forestal y la planificación del territorio para reducir riesgos y garantizar que los bomberos puedan trabajar con más seguridad y avanzar en la feminización del cuerpo, que califica de "paso natural en una sociedad diversa y plural".

TRANSFORMACIÓN "INTERNA PROFUNDA"

El acto también ha contado con la participación del alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés; la directora general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, Tamara García; el inspector jefe de Bombers, David Borrell, y el jefe de la Región de Emergencias Centro, Santi Lleonart.

Por su parte, Borrell ha defendido el modelo mixto de bomberos profesionales y voluntarios y ha puesto énfasis en "la transformación interna profunda" que está viviendo el cuerpo, con el impulso en la incorporación de la mujer.

"El futuro que encaramos no se puede entender sin tener en cuenta uno de los grandes retos de nuestro tiempo: las grandes emergencias derivadas del cambio climático", y cree que las emergencias del futuro requerirán la evolución del sistema de mando, más coordinación, tecnología y capacidad de análisis.

MEDALLAS

Se han entregado 489 distinciones, de las que 407 son Medallas de Honor por antigüedad en el cuerpo de Bombers y hay tres tipos: las de oro se conceden al personal que ha cumplido 30 años de servicio en el momento de jubilarse, o 35 en activo; las de plata, a los 25 años; y las de bronce, a los 20.

Este año se han concedido 132 de oro, 32 de plata y 206 de bronce; y también se ha realizado un reconocimiento a la trayectoria profesional de 37 trabajadores de los servicios de administración de la Dgpeis; 67 felicitaciones en reconocimiento a la participación en servicios especiales en 2025; y 15 menciones honoríficas.