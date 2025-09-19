Illa destaca la "capacidad de pacto" de Catalunya y Euskadi, "garantía de lealtad y de cooperación institucional"

El president apela a que "Euskadi y Catalunya asuman el liderazgo en las macroregiones Atlántica y Mediterránea"

VITORIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que Catalunya y Euskadi son "garantía de lealtad y de cooperación institucional", al "promover la política constructiva, con capacidad de pacto y respetuosa, que tanto necesitamos recuperar", tal y como "reflejan la propia configuración de sus gobiernos autonómicos y su estabilidad".

Illa ha defendido el papel de la "España plural" frente a la "España periférica" durante su intervención este viernes en un desayuno informativo, organizado por el grupo Prensa Ibérica en Vitoria-Gasteiz, para destacar el papel que tienen Catalunya y Euskadi en el conjunto de España.

El presidente del Govern ha puesto en valor "las buenas relaciones y el trabajo conjunto que Catalunya y Euskadi están construyendo" ante "un concepto de España hipercentralista o neoliberal, uniformador, anticuado e inoperante". En este sentido, ha destacado "la España plural" que "garantiza estabilidad, prosperidad y solidaridad". "El futuro de Catalunya, Euskadi y España lo construiremos sobre una confianza restablecida y sobre la capacidad de pactar y de acordar", ha apostillado.

Illa ha señalado que, "más allá de las legítimas reivindicaciones y discrepancias", ambas comunidades "son garantía de lealtad y de cooperación institucionales" y, a modo de ejemplo, ha destacado "el papel propositivo de ambas en las últimas conferencias de presidentes autonómicos, con propuestas encima de la mesa en beneficio del conjunto de las Comunidades Autónomas".

"La convivencia es la base que genera estabilidad social y que nos permite generar prosperidad compartida. En un mundo dominado por la polarización extrema y la crispación, nuestras sociedades son un ejemplo de reconciliación, que no es poco. Hoy Catalunya y Euskadi promovemos la política constructiva, con capacidad de pacto y respetuosa que tanto necesitamos recuperar", ha recalcado.

Al respecto, ha enumerado los ámbitos en que ambas comunidades lideran, a través de "políticas públicas ambiciosas, como en la vivienda", y "proyectos económicos en industria, energía e innovación y el desarrollo", cuestiones "clave para el futuro de nuestras comunidades autónomas, de España y de Europa".

REGIONES ATLÁNTICA Y MEDITERRÁNEA

Ha reivindicado que "Euskadi y Catalunya deben ejercer su liderazgo en las macroregiones Atlántica y Mediterránea", para poner en valor el trabajo que realizan por "acelerar las nuevas tecnologías en la descarbonización de su economía y en la seguridad".

"Europa se encuentra en una encrucijada existencial, entre la amenaza comercial de los Estados Unidos, la amenaza bélica de Rusia y el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino a manos del gobierno israelí de Netanyahu" que "pone a prueba los valores fundacionales de la Unión Europea", hasta "dentro de nuestros propios países por planteamientos políticos autoritarios", ha argumentado.

Ante "el debate de Europa sobre su potencial económico y mantener su influencia política", Illa ha situado a Catalunya y Euskadi como las comunidades que "deben liderar las regiones Atlántica y Mediterránea", a través de sus proyectos en "innovación, frente al cambio climático, seguridad y políticas públicas".

En este sentido, ha promulgado "el compromiso absoluto de Catalunya en los ámbitos económico, social y político", ya que "Europa garantizará su éxito cuando acelere las nuevas tecnologías en la descarbonización de su economía y en la seguridad".

"Europa logrará su éxito el día que sus ciudadanos nos sintamos igual de orgullosos al afirmar soy europeo, soy vasco y soy catalán", ha añadido, para remarcar que Europa debe "garantizar una prosperidad compartida, porque la desigualdad, es una amenaza interna que pone en riesgo la cohesión de nuestras sociedades".

Tras señalar que "Catalunya quiere participar y quiere liderar, al igual que Euskadi", ha demandado "reforzar el papel político, económico y cultural" de ambas regiones, para lograr que "las grandes transformaciones globales que tiene que afrontar Europa se traduzcan en políticas que respondan a nuestra realidad plural y diversa".

COLABORACIÓN CON EUSKADI

Ha destacado varios ámbitos en los que Euskadi y Catalunya "tienen margen para estrechar la colaboración" con "objetivos comunes" como en "la innovación". Al respecto, ha reseñado el interés para que "Euskadi se integre en la red española de supercomputación".

"Catalunya se ha convertido en la región más innovadora de España y consolida el liderazgo en el sur de Europa, según el Ranking Region of Innovation Scoreboard de la Comisión Europea, gracias a equipamientos punteros, como el Barcelona Supercomputing Center, como el ecosistema universitario, los 42 centros de innovación y los 33.500 investigadores de todo el mundo que trabajan en Cataluña", ha puesto en valor.

El segundo ámbito en el que ha dicho "deben estrechar la colaboración" es frente al cambio climático. En este sentido, ha señalado que el proyecto 'Pyrenees4Clima', en el que participan Euskadi y Cataluña "es un buen ejemplo".

Por otro lado, el presidente catalán ha anunciado que la Generalitat de Catalunya se incorporará en breve al 'hub' de Vanguardia de economía social ASSET, con sede en Euskadi. Según ha precisado, en Catalunya se concentra el 19,1% de las cooperativas de España y "se ha consolidado el modelo cooperativo como un modelo productivo en el territorio".

Además, ha añadido que las empresas de economía social representan ya un 3% del tejido empresarial catalán, el 6% de los puestos de trabajo y más del 8% del producto interior bruto. "Queremos seguir potenciando el modelo cooperativo y para hacerlo debemos unir nuestras fortalezas", ha reivindicado.

Por otra parte, Illa ha situado a la seguridad entro del camino para estrechar lazos entre ambas comunidades, que cuentan con policía integral propia, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza, "policías de referencia que realizan una labor excelente". "Compartimos un buen ámbito de entente para modernizar y adaptar nuestras policías a las nuevas demandas", ha precisado

Por último, ha situado "la igualdad de oportunidades", ya que ambos territorios gestionan el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y promueven "políticas de acceso a la vivienda, el principal factor de desigualdad a resolver".

"Catalunya y Euskadi compartimos la misma ambición y, por eso, aplicamos todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, para la construcción de vivienda pública, aplicación de la ley vigente y declaración de zonas tensionadas, para controlar el aumento de los precios", ha indicado, para destacar que el plan de vivienda de Cataluña prevé construir 50.000 viviendas públicas que terminarán en 2030 y que movilizarán 4.400 millones de euros de inversión durante esta legislatura.

"No vale hacerse trampas al solitario ni quitarse de encima responsabilidades y quiero decir también con claridad que, cuando el mercado falla, la obligación del sector público es intervenir", ha sentenciado para informar de la reunión que tendrá esta tarde con el consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso.

CONVIVENCIA

Illa ha situado a la "convivencia como el bien más preciado" para Catalunya y Euskadi, ya que "conocen muy bien los efectos negativos, porque los hemos sufrido de manera trágica cuando esa convivencia se rompe".

"Convivencia es reconocer y garantizar nuestra pluralidad y nuestra participación política, la de todos y la de todas. Desde la recuperación de la democracia se trataba de eso y hoy se sigue tratando de esto. Este es el camino que ha elegido Catalunya y este es el camino que, como presidente de la Generalitat, voy a defender con todas las consecuencias", ha reivindicado.