Illa destaca el plan del Govern ante el riesgo de inundaciones en Terres de l'Ebre (Tarragona)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 22 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado este miércoles el Plan director que aprobó este martes el Consell Executiu que fija actuaciones en una serie de cursos fluviales de las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona) para restituir los daños causados por la dana Alice y reducir los riesgos de inundación.

Lo ha dicho en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, en respuesta a una pregunta de la líder de los Comuns en la Cámara catalana, Jéssica Albiach, que ha pedido conocer cómo se prepara el Govern ante las "tormentas incontrolables" que dice que cada vez parecen más recurrentes.

Illa le ha respondido que en el marco de este Plan director en la que ha indicado que se destinarán 37,5 millones de euros a través de 25 acciones en los próximos años, que se prevén desarrollar en 12 municipios de las comarcas del Monstià y Baix Ebre.

Las actuaciones previstas de la Agència de l'Aigua de Catalunya (ACA) consistirán en la construcción de balsas de laminación, ampliación de la sección del cauce, protección de taludes y mejoras en tramos de río puestos en marcha, entre otros aspectos.

El presidente también ha asegurado que en los últimos años "no se construye nada en Catalunya en suelo inundable", y ha explicado que cuando los estudios no avalan una construcción por este motivo se debe buscar un nuevo emplazamiento.

AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO

Albiach ha preguntado a Illa si la Generalitat se plantea cómo reducir estas tormentas, y ha sugerido que una manera de hacerlo es reducir las emisiones, promover las renovables y no ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

El presidente ha contestado que todas las infraestructuras de Catalunya "cumplen rigurosamente requisitos de respeto medioambiental", y que el acuerdo para ampliar el Aeropuerto de Barcelona contempla unos topes de emisiones.