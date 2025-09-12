Illa dice que defenderá el catalán en las aulas y "si es necesario hacer ajustes menores", los hará

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante una conferencia en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), en Francia - GOVERN

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho que el plan del Govern ante el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el catalán en las aulas es defender el modelo actual, sin descartar algún ajuste legal: "En cuanto a las cuestiones legales, lo que haremos es defender el modelo vigente y, si es necesario hacer ajustes menores, los haremos".

Lo ha dicho durante su conferencia en inglés en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) bajo el título 'Por una Europa federal que respete sus principios. La visión de Catalunya ante el nuevo orden mundial', en el marco de su viaje institucional a París (Francia).

Illa no ha concretado en qué sentido irían estos ajustes, después de que el TSJC anulara algunos artículos del Decreto de régimen lingüístico educativo no universitario de la Generalitat, y de que el propio Illa anunciara su intención de recurrirlo, pero ha defendido que el actual modelo es exitoso.

Ha sostenido además que cuenta con un amplio consenso en la sociedad catalana y en el panorama político catalán, y ha asegurado: "Haremos nuestra parte en este asunto".

Sobre el declive en el uso social del catalán, ha afirmado que lo que se debe hacer es construir consensos sociales y políticos (y ha citado el Pacte Nacional per la Llengua), destinar recursos, y explicar que el modelo de escuela catalana "es bueno y ha tenido éxito".

Se ha referido también a la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en las instituciones de la Unión Europea, que ha defendido como forma de que los ciudadanos que hablan estas lenguas "sientan que Europa es suya y que Europa es de todos".

Ha dicho que el Gobierno está plenamente comprometido con ello, ha augurado que será "cuestión de tiempo" que se alcance este objetivo, y ha considera que ahora no hay motivos para oponerse, y ha señalado al PP.

"Algunos partidos políticos españoles no solo no están a favor, sino que se oponen activamente. Es un gran error porque afecta a 20 millones de ciudadanos españoles, y una lengua es algo que te enriquece, que fortalece tu cultura. Es una mala estrategia", ha añadido.