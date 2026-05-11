Illa dice que "sin seguridad" no hay democracia ni estado del bienestar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce; el presidente de Indra, Ángel Simón, y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, entre otros. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que "sin seguridad colectiva, todo el modelo de vida basado en generar prosperidad con economía de mercado regulada, con democracia y con estado del bienestar, cae".

Lo ha dicho este lunes en el IV Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa en Catalunya, de Indra, en el que también participan los secretarios de Estado Amparo Valcarce y Jordi García Brustenga; el presidente de Indra, Ángel Simón; el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, y la responsable en Catalunya, Anna Ortí.

Illa ha subrayado que la seguridad permite garantizar el actual modelo de vida europeo y el estado del bienestar, y ha negado que sean términos contrapuestos: "Tanques y mantequilla. Para que haya mantequilla, tiene que haber seguridad".

"Son dos cosas que no son incompatibles. Generamos prosperidad para poder permitirnos una política de seguridad que garantice un modelo de vida exitoso de matriz europea", ha añadido el presidente.

Ha añadido que, para ello, es necesario que Europa tenga "el máximo nivel de autonomía" estratégica para poder garantizar esta seguridad.

CATALUNYA

Illa ha subrayado que "Catalunya quiere estar y tiene que estar" en este modelo de seguridad estratégica, y ha recordado que tiene como activos la tradición industrial y empresarial, el ecosistema de innovación e investigación, infraestructuras "de primer nivel" y el ecosistema de talento.

Por ello, ha reafirmado el compromiso del Govern de acompañar a las empresas en el despliegue del tejido industrial catalán en defensa.

"La seguridad pasa por la tecnología, por la ciberseguridad, por una base económica y empresarial que Catalunya puede ofrecer y que pone a disposición", ha afirmado Illa.

Por otro lado, ha destacado que Catalunya "está en buena posición" para poder aprovechar la nueva política europea en defensa y seguridad, aunque ha alertado de que no está decidido y que será necesario trabajar para lograrlo.