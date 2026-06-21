Illa encabeza el minuto de silencio por los menores muertos en la playa de l'Arrabassada (Tarragona)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, encabezan el minuto de silencio ante la fachada del Ayuntamiento de Tarragona - GOVERN

TARRAGONA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encabezado un minuto se silencio este domingo a mediodía ante la fachada del Ayuntamiento de Tarragona por la muerte de 3 menores en un accidente en la playa de l'Arrabassada este viernes.

Al minuto de silencio también han asistido miembros del Govern como la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor y el conseller de Deportes, Berni Álvarez, además de representantes del consistorio y familiares y amigos de las víctimas.

Los hechos sucedieron sobre las 15.30 horas de este viernes en una zona rocosa de la playa, donde seis menores se vieron afectados por la corriente y tres lograron salir, pero otros tres tuvieron dificultades y fueron rescatados por los equipos de emergencia.

Uno de los menores murió en la zona, mientras que los otros dos ingresaron críticos en el hospital, donde finalmente han fallecido.

En declaraciones a los medios el regidor de Medio Ambiente, Espacio Público y Juventud del Ayuntamiento de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha trasladado su pésame a las familias y ha pedido a la ciudadanía que siga las indicaciones de los servicios de socorrismo y ha recordado que en las zonas de rocas está prohibido el baño, y ha dicho que reforzarán en lo posible este mensaje.