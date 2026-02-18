Illa entrega los I Premis de Ciència Oberta de Catalunya y reivindica la ciencia como "baluarte"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante su discurso en la entrega de los I Premis de Ciència Oberta de Catalunya - GENERALITAT

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, han entregado este miércoles los primeros Premis de Ciència Oberta de Catalunya, en un acto en el que Illa ha reivindicado la ciencia como un "baluarte de los valores humanos" y de la esperanza ante la ola deshumanizadora y reaccionaria que, afirma, viven un buen número de países.

Los premios han reconocido al catedrático de física de la Universitat de Barcelona (UB), Josep Perelló, con el Premi Mercè Dufort; a la profesora del departamento de traducción de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Blanca Arias, y el investigador del Institut de Investigació Tecnològica i Agroalimentària (IRTA), Jordi Gené, con el Premi Joan Modolell 'ex aequo', y finalmente a la Universitat Autònoma de Barcelona con el Premi Montserrat Sebastià.

En su discurso, Illa ha destacado que estos no son solo unos premios al mérito científico sino una "declaración de principios" sobre la manera de entender la ciencia, por lo que ha dicho que este día quedará en la historia de la Generalitat por premiar por primera vez la ciencia abierta.

Ha apuntado que la ciencia nos enseña "a colaborar por encima de cualquier frontera" y ha asegurado que un país que quiere a la ciencia es un país más humano.

Así, ha dicho que este es un Govern "pro ciencia" lo que, sostiene, exige preservar el pasado, proteger el presente y proyectar el futuro, algo para lo que defiende hace falta estabilidad y recursos.

"Por eso he dicho también estos últimos días que no solo el Govern, que también, sino el país, necesita unos presupuestos que estén a la altura de los retos que tenemos y por eso el gobierno está trabajando con tanta intensidad como puede", ha sentenciado.

PREMIADOS

Arias, a la que le han otorgado el premio por su trayectoria y promoción de los valores de la ciencia abierta, ha reivindicado en su discurso la necesidad de que la universidad, la investigación y el conocimiento salgan a la calle para encontrarse con las personas.

Gené ha sido reconocido por su aportación y compromiso en la difusión del conocimiento científico y ha señalado que la investigación "no se hace de manera individual", por lo que ha agradecido el premio a los compañeros con los que ha trabajado.

Por su parte, Perelló ha recibido su premio por su amplia trayectoria en la promoción de la ciencia abierta y, en su discurso, ha defendido que esta debe poner el foco en la "interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad y la transdisciplinaridad".

La UAB ha sido reconocida por su papel como "universidad pública de referencia" en la integración de la ciencia abierta y ha recogido el premio su rector, Javier Lafuente, que ha llamado a acercar los laboratorios y la investigación a la gente para demostrar el trabajo que hacen los investigadores.

MONTSERRAT

Por su parte, Montserrat ha destacado que estos premios tienen como objetivo hacer que los resultados de la investigación sean accesibles para todo el mundo y ha celebrado que se han recibido 39 candidaturas, por lo que ha agradecido la colaboración y "buena respuesta" del sistema de investigación.

Además, ha apuntado que en las dos categorías nominales el porcentaje de candidaturas de hombres y mujeres está "prácticamente igualado", siendo un 51,85% hombres y un 48,15% mujeres.