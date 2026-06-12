Illa erige a Conxita Badia como "una figura clave del patrimonio musical catalán"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cierra el 'Any Conxita Badia' - GOVERN

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha erigido a Conxita Badia como "una figura clave del patrimonio musical catalán y, por tanto, del patrimonio cultural de todos".

Durante el acto de clausura del 'Any Conxita Badia' este viernes, Illa ha defendido la decisión de dedicar un año conmemorativo a la intérprete para reconocer un legado que Catalunya no puede permitirse "el lujo" de olvidar, informa el Govern en un comunicado.

Illa ha defendido que el 'Any Conxita Badia' ha sido un acto de recuerdo, de justicia y de difusión, y se ha mostrado convencido de que la conmemoración ha contribuido a "vencer al olvido".

"La grandeza de un país también se mide por su capacidad de evitar que el paso del tiempo borre el rastro de los grandes personajes que lo han hecho grande", ha subrayado, y ha destacado el talento, la generosidad y el compromiso de Badia, así como su labor como intérprete y maestra.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Por su parte, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha afirmado que la conmemoración ha permitido poner en valor "una voz excepcional, que no solo inspiró a grandes compositores y poetas de su tiempo, sino que contribuyó decisivamente a forjar una manera de entender la música y el compromiso con la cultura".

Hernández ha asegurado que Conxita Badia todavía "recuerda la fuerza transformadora de la cultura y la necesidad de proyectar al mundo aquello que somos".

El acto ha concluido con un recital de la soprano Ulrike Haller y del pianista Pau Casan, bisnieto de Badia, que han interpretado un repertorio que recorre la vida de la intérprete: desde sus inicios como instrumento vocal de Enric Granados, hasta obras que le hizo estrenar Pau Casals acompañándola a piano antes de la Guerra Civil.