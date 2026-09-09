Illa evoca la Diada de 1976 para alertar de la dicotomía "entre demócratas y autoritarios"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el acto institucional de conmemoración del 50 aniversario de la Diada de 1976 en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), la primera manifestación catalanista organizada de forma legal tras el franquismo - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

La Generalitat y Sant Boi conmemoran el 50 aniversario de la primera Diada tras el franquismo

SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha evocado el espíritu de unidad y los anhelos de democracia y libertad de la manifestación de la Diada de 1976 en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) para alertar de que la dicotomía "entre demócratas y autoritarios" es hoy en día todavía vigente.

Illa ha cerrado este miércoles el acto institucional de conmemoración del 50 aniversario de la Diada de 1976 en Sant Boi, la primera manifestación catalanista organizada de forma legal y multitudinaria tras casi cuatro décadas de prohibición bajo la dictadura y tras la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975.

Han intervenido también la alcaldesa, Lluïsa Moret, y el jurista y expolítico Miquel Roca, uno de los intervinientes hace medio siglo en la manifestación de Sant Boi, y han asistido el presidente del Parlament, Josep Rull, y otros miembros de la Mesa; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; representantes del PSC, Junts y ERC, y alcaldes de varias ciudades del área de Barcelona, entre otros.

"LAS LIBERTADES NO CAEN DEL CIELO"

El presidente ha recordado que los derechos y las libertades no caen del cielo y que hay que cuidarlos, ejercerlos y defenderlos porque "cuesta muchos años y esfuerzo ganarlos y poco tiempo conseguirlos", algo que se demuestra, ha dicho, en los tiempos actuales.

"No hace demasiado, era impensable que el discriminante principal hoy en día, en materia de opciones políticas, fuera entre demócratas y autoritarios", y ha dicho que en algunas democracias contemporáneas está habiendo una regresión de la calidad democrática.

Ante esto, no hay que pensar que la ola autoritaria es inevitable ni caer en la indignación, ha dicho Illa, sino tener compromiso democrático y "la misma disposición, el mismo ímpetu que inundó Sant Boi aquel 1 de septiembre de 1976", basado en la defensa de las convicciones, en la búsqueda de las mejores condiciones materiales y la defensa de las instituciones, y en el balance positivo de lo conseguido.

CATALANIDAD "ABIERTA, DIVERSA Y PLURAL"

Illa ha explicado que en la Diada de Sant Boi no solo había 'senyeres', sino también 'ikurriñas', y banderas andaluzas y gallegas, entre otras, lo que es una prueba de que esa lucha por la libertad incluía a la gente de otros puntos de España porque no eran espectadores, sino "una parte constitutiva y también protagonistas".

Ha reivindicado la catalanidad de forma abierta, diversa y plural, y ha llamado a celebrar la Diada este viernes con el espíritu de 1976: "Integrador en las formas, firme en las convicciones y abierto a todos los que quieran sumarse".

LLUÏSA MORET

Por su parte, Moret ha destacado que Sant Boi se convirtió en 1976 en el "epicentro de las reivindicaciones y los anhelos de todo un pueblo" bajo el lema 'Libertad, amnistía, estatuto de autonomía', y ha destacado el honor que es para la ciudad ser el lugar en que se inició un legado de pertinencia con vocación inclusiva, abierta y acogedora.

Muchos ciudadanos de Sant Boi recuerdan ese momento, ha dicho, y en una licencia personal, ha recordado la emoción de su abuela, que se quedó en su casa con ella y su hermana, mientras sus padres asistieron a la manifestación en la plaza Catalunya: "Por eso hoy aquí hacemos un acto de justicia, un acto de recuperación de la memoria democrática por todos ellos, por todos nosotros, por nuestro país".

La recuperación de la Diada fue una reivindicación unitaria de las libertades, con representantes de muchas fuerzas políticas que con generosidad dejaron de lado sus diferencias, ha sostenido la alcaldesa, que ha llamado a defender el espíritu de 1976, el diálogo y el respeto a la pluralidad ante la "emergencia democrática y moral" actual por los discursos involucionistas que defienden volver a tiempos oscuros.

MIQUEL ROCA

Miquel Roca ha evocado su discurso hace 50 años señalando que era el momento en que se salía de la larga y oscura noche de la dictadura, y que era el primer momento en que la oposición "imponía el derecho a manifestarse para ganar un espacio de libertad en el camino hacia una plena recuperación democrática".

Ha dicho que recordarlo no debe hacerse desde la nostalgia, sino para ratificarse en los valores que se defendían entonces, como el de la unidad: "Proclamábamos en ese momento que el respeto de la diversidad es la fuerza de la unidad. Y decíamos que Catalunya será del pueblo o no será", y que necesita de toda su gente para alcanzar la libertad.

Según Roca, Catalunya y libertad son dos proyectos indisociables, y ha rememorado que entonces la libertad de Catalunya también tuvo un reflejo en el resto de España: "Cuando en Catalunya toca libertad, todos los demócratas del Estado deben celebrarlo, porque también para ellos sus campanas tocarán a libertad", y ha dicho que la lucha por la libertad no acaba nunca y que debe mantenerse también ahora.

HOMENAJE A ORIOL MARTORELL

El acto lo han presentado los periodistas Àngels Barceló y Manuel Campo Vidal, y este segundo, que formaba parte de la permanente de la Assemblea de Catalunya, ha explicado como fue el cambio de ubicación de la manifestación a Sant Boi, ante la prohibición de hacerla en Barcelona.

"El gobierno civil se quedó impresionado de las miles y miles de personas que vinieron", y ha asegurado que también sorprendió a muchos compañeros periodistas y a la prensa de toda España.

También se ha homenajeado al pedagogo, musicólogo y exdiputado del PSC Oriol Martorell, por el 100 aniversario de su nacimiento en 2027; fundó la Coral Sant Jordi (que ha actuado), fue figura clave de la música coral en Catalunya y dirigió a la coral interpretando 'Els Segadors' en la Diada de Sant Boi y en actos como el retorno del presidente Josep Tarradellas del exilio.