El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, expone a productoras americanas el Catalunya Media City y detecta "interés" en el proyecto - GOVERN

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha iniciado su tercera parte del viaje institucional a California en Los Ángeles (Estados Unidos), donde ha mantenido varias reuniones con representantes y directivos de productoras audiovisuales y de empresas de videojuegos, a los que ha expuesto el Catalunya Media City, el futuro 'hub' audiovisual de Les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), y ha detectado "interés" en el proyecto.

"Están interesados en conocerlo, están satisfechos con sus experiencias en Catalunya, en el ámbito de los videojuegos diría que muy satisfechos, y en la industria del cine y de las series televisivas también, y ven con buenos ojos que el Govern haga una apuesta", ha dicho en una atención a los medios tras estos encuentros.

Concretamente, Illa, junto al conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, se ha reunido con representantes de la productora Lionsgate, posteriormente con el estudio de videojuegos Infinity Ward y, finalmente, con representantes del gigante audiovisual The Walt Disney Company.

"Todas ellas conocen Catalunya, trabajan en Catalunya y ponen mucho en valor el talento que tenemos", ha afirmado Illa, añadiendo que para el Govern el sector audiovisual es estratégico.

Algunas de ellas, ha explicado Illa, les han expuesto sus proyectos a medio plazo, que podrían pasar por Catalunya: "Trabajaremos para ver si los hacemos realidad".