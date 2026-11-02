Illa felicita a Eva Baltasar por seguir "rompiendo fronteras para la cultura catalana"

Archivo - La escritora Eva Baltasar presenta 'Peixos' - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitado este lunes a la escritora Eva Baltasar por su Premio Médicis Étranger 2026 con la traducción de su obra 'Ocàs i fascinació', y ha asegurado: "Continuamos rompiendo fronteras para la cultura catalana".

En un tuit recogido por Europa Press, ha subrayado que es una "gran noticia" para la literatura catalana, y ha destacado que es la primera vez que gana este galardón una obra en catalán.

La Conselleria de Cultura ha enfatizado que es la primera autora en catalán que recibe este galardón literario francés, y ha señalado que es un "nuevo reconocimiento internacional para las letras catalanas".