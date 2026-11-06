Illa firma convenios con 58 municipios catalanes para construir 1.529 viviendas en solares pequeños

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en la segunda firma de convenios para el Plan 50.000, en el Palau de la Generalitat de Catalunya, a 6 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmado una serie de convenios de colaboración con ayuntamientos de 58 municipios de Catalunya para promover la construcción de 1.529 viviendas públicas y asequibles en solares de pequeño tamaño en el marco del Plan 50.000 del Govern.

Lo han formalizado este viernes en un acto en el Palau de la Generalitat con la firma de los convenios con varios de los alcaldes de estos municipios.

En concreto, los convenios corresponden a 91 de los solares que los municipios registraron en la reserva pública y que tienen capacidad para construir, en la mayoría de ellos, un máximo de hasta 20 viviendas en cada uno, y en los que la Generalitat será la encargada de licitar directamente los convenios de construcción para los promotores.

Illa ha recordado que en marzo ya firmaron una primera serie de convenios con 31 municipios para 566 viviendas, todos ellos de la primera convocatoria de solares, y ha afirmado que están evaluando ya solares de la segunda convocatoria que el Govern ha puesto en marcha, en la que los ayuntamientos han presentado más de 300 solares.

Entre los municipios que han firmado el convenio se encuentran Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Igualada, Vic, Berga, Granollers, La Roca del Vallès (Barcelona); Puigcerdà, Sant Feliu de Guíxols (Girona); Reus, Torredembarra, El Vendrell, Altafulla, Amposta, L'Aldea (Tarragona); La Seu d'Urgell y Tàrrega (Lleida), entre otros.

LAS MEDIDAS "ESTÁN FUNCIONANDO"

El presidente ha reivindicado las políticas de vivienda del Govern, asegurando que, en paralelo a las políticas regulatorias y de limitación de precios que "están funcionando", es también importante la construcción de nueva vivienda pública, y que en ello los ayuntamientos son claves si aportan solares donde construir.

Pero más allá de la disponibilidad de suelo, Illa ha llamado a los constructores a implicarse a fondo en esta cuestión, así como al sector financiero, al que ha reclamado que "se ponga a financiar" la construcción de vivienda.

En este sentido, ha recordado el rescate inmobiliario del 2008 y el papel de las administraciones entonces: "Tienen un deber con la sociedad, que es dar financiación. Haciendo los números bien hechos. No les estoy pidiendo que hagan ninguna tontería, y queremos ayudarles, pero que den financiación para construir viviendas, que es lo que necesita el país".

También ha pedido a los alcaldes que, más allá de que la Generalitat se encargue de la licitación, hagan un llamamiento a promotores locales para que se ocupen de este tipo de proyectos: "También las queremos, pero no queremos solo grandes empresas, queremos también que el pequeño constructor se implique".

ALBA BARNUSELL

Por su parte, la alcaldesa de Granollers, Alba Barnuesell, que ha intervenido en nombre de todos los alcaldes, ha sostenido que la firma de estos convenios da "respuesta a una necesidad urgente y a una larga reivindicación de los municipios", ante uno de los grandes retos que tiene Catalunya, que es el acceso a la vivienda.

Ha afirmado que tener una vivienda es mucho más que un techo, y que es un factor esencial para desarrollar los municipios, mantener vivos los barrios y fortalecer la cohesiónsocial: "Cuando hacemos vivienda y construimos vivienda asequible, construimos también municipios con más futuro", y ha transmitido el compromiso de los alcaldes con esta cuestión.

DERECHOS DE SUPERFICIE

Los convenios de colaboración comportan la cesión de los derechos de superficie por parte de los ayuntamientos por un periodo de 75 años, así como la responsabilidad de la Generalitat de abrir la licitación, para buscar promotores para los terrenos y garantizar así que salen al mercado de la vivienda.

Las características de los terrenos, como su pequeño tamaño o su ubicación, hacen que los ayuntamientos no tengan los medios técnicos para asumir las licitaciones, de ahí que se haya decidido que la Generalitat sea la responsable para garantizar su edificación.

Cuando un promotor se presente a estos concursos, se iniciará el procedimiento de licitación, por el que se dará un periodo de un mes a otros interesados para que presenten sus ofertas, tras lo cual el solar será adjudicado.