Illa informa de un detenido presuntamente relacionado con el incendio en Tiana (Barcelona)

Incendio entre Tiana y Montgat (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este viernes que los Mossos d'Esquadra han detenido a una persona "presuntamente relacionada con el origen" de un incendio con distintos focos entre Tiana y Montgat (Barcelona).

Lo ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press, en el que ha explicado que sigue "con preocupación" la evolución del incendio y ha agradecido la rápida actuación de los Bombers de la Generalitat y los Mossos.

Ha pedido seguir las indicaciones de Protección Civil y ha agradecido la colaboración y responsabilidad de los vecinos confinados de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria Martorelles y Tiana (Barcelona).