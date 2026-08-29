Illa insta al diálogo sobre el Plater: "El Govern tomará las decisiones que tenga que tomar"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una rueda de prensa, en el Palau de la Generalitat, a 31 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa ha hecho balance del curso político antes de las vacaciones estivales. - David Zorrakino - Europa Press

LLEIDA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha instado al diálogo y el consenso sobre el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (Plater), pero ha avisado que "el Govern tomará las decisiones que tenga que tomar; Catalunya no se puede permitir parar".

"Petróleo no tenemos, suelo sí, y aire también", ha dicho este sábado durante su visita al parque solar de Alcarràs (Lleida), con motivo de su entrada en funcionamiento, junto a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque; el alcalde de Alcarràs, Jordi Castany, y el director de Solaria en Catalunya, Lluís Valle.

Illa ha subrayado que los efectos de la invasión en Ucrania han afectado al suministro energético de una buena parte de Europa, por lo que se ha preguntado cómo alguien puede dudar sobre la importancia de mitigar el cambio climático con energías renovables: "Queremos tener dependencia exterior en materia energética? ¿O queremos apostar por la autonomía energética?".

Illa ha destacado que Alcarràs "es un municipio puntero en agricultura y puede hacer este parque", y ha agradecido el compromiso de los agentes del territorio.

Además, ha recordado que el punto de partida del Govern es multiplicar por tres hasta 2030 y por 12 hasta 2050 la potencia de energías renovables: "Y lo haremos".

300 MEGAVATIOS

Paneque ha explicado que este parque en Alcarrás, el más grande de Catalunya, suma 300 megavatios de potencia solar (200 megavatios de Solaria y 100 megavatios de Ignis) al territorio: "Casi duplicamos la potencia solar instalada sobre terreno en toda Catalunya".

Así, ha recordado que todavía faltan otros 100 megavatios de potencia autorizados que esperan que se empiecen a construir a partir de 2027.

Paneque también ha celebrado que, en Alcarràs, ha habido un consenso para dar apoyo al proyecto por parte de los últimos alcaldes del municipio: "Es un camino que debemos y queremos transitar en el ámbito energético y que, aunque a veces la implantación de renovables genera inquietudes en el territorio, vale la pena subrayar este entendimiento".

Así, ha asegurado que este camino ayuda a "preservar precisamente estos paisajes ante el impacto del cambio climático" y ha dicho que cada proyecto como el de Alcarràs acerca Catalunya al objetivo de la transición energética, que tiene que ver también con la competitividad y economía del país.

CAMBIO DE PAISAJE

El alcalde de Alcarràs, Jordi Castany, ha asegurado que el municipio está "totalmente comprometido con la transición energética" y ha dicho que la prueba es este mar de placas.

"Tenemos que ser conscientes de que la transición energética nos provoca también un cambio de paisaje, pero tenemos que saber explicar a la gente que este cambio de paisaje no va en contra de nada", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado la importancia de poner los "recursos necesarios" para minimizar este cambio de paisaje y la afectación de los particulares.

4 MILLONES AL TERRITORIO

Por su lado, el director de Solaria en Catalunya, Lluís Valle, ha apuntado que, según el último informe del Observatori d'Energies Renovables, a principios de 2026 Catalunya solo disponía de 400 megavatios de fotovoltaica en terreno instalada: "Eso quiere decir que este único parque representa casi la mitad de toda la potencia que había hace unos meses".

Valle también ha señalado que Solaria ha invertido 105 millones de euros en este proyecto, que ha contado con más de 50 empresas, y ha dicho que este supondrá "una aportación conjunta de más de 4 millones en impuestos a la construcción" para los municipios de Alcarràs y Lleida.